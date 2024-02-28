Электронный кошелёк «Qiwi»: Почему деньги на нем не застрахованы?

А также о том, что за обязательства будут подлежать включению в реестр требований кредиторов.

Вступление

Вчера написал статью по теме отзыв лицензии у «Qiwi Банк». Вот она.

Основные тезисы:

На текущий момент Центральный Банк исходит из того, что активов банка достаточно для исполнения обязательств перед клиентами; Если это так, а в ходе деятельности Временной администрации не обнаружится недостаточность активов (в том числе из-за хищения), то в отношении банка введут процедуру принудительной ликвидации; В случае принудительной ликвидации следует полагать, что денежные средства получат все клиенты. Если рассчитаться со всеми клиентами невозможно, то это признак неплатежеспособности. Признак неплатежеспособности означает введение процедуры банкротства; Если будет введена процедура банкротства, то денежные средства получат уже не все (кроме случаев, когда «дыру» в балансе закрывают учредители, либо в ходе оспаривания сделок вернут огромное число активов).

После написания статьи мне стало интересно понять правовую природу требования, которое возникает из электронного кошелька. Поделюсь своими выводами.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

Что будет с денежными средствами на электронных кошельках?

Сообщается, что денежные средства на электронных кошельках не застрахованы. Это актуально для тех случаев, когда электронный кошелек открыт и используется без привязки к счёту в банке,

Почему так?

QIWI-кошелек относится к электронному средству платежа. Активы, которые отображаются, на кошельке пользователя относятся к электронным денежным средствам. Такие активы не являются предметом страхования по смыслу ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

К предмету страхования относятся денежные средства вкладчика. Под вкладчиком понимается лицо, заключившее с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, а также иные лица, которые перечислены в п. 4 ст. 2 названного закона.

Что такое электронное средство платежа?

Указанный термин раскрывается в п. 19 ст. 3 ФЗ «О национальной платежной системе». По существу он представляет собой сервис (платформу) для осуществления денежных переводов. Если точнее, то сервис, посредством которого клиент даёт распоряжение оператору платформы на перевод денежных средств.

Что такое электронные денежные средства?

Термин раскрывается в п. 18 ст. 3 ФЗ «О национальной платежной системе».

Далее попробую упростить то, что написано в законе. По сути, электронные денежные средства — это обязательство оператора платформы совершать расчетные денежные операции в пределах внесённой на кошелек суммы.

Внесённая на кошелек сумма является платой в пользу оператора платформы. Оператор преобразует реальные денежные средства в цифровые показатели на электронном кошельке.

Лично мне правовая природа электронных денежных средств напоминает больше всего обязательство из договора оказания услуг на основе совершения предоплаты. Доказательством наличия обязательства является цифровое отражение в личном кабинете пользователя электронного кошелька.

Поэтому, с правовой точки зрения, электронные денежные средства — это скорее плата за то, что оператор обязуется совершать реальные денежные операции в пределах заранее оговоренной суммы.

Самый простой пример — транспортная карта «Тройка» в том случае, когда используется пополнение электронного кошелька. Пассажир заранее вносит перевозчику определённую сумму. Перевозчик в пределах этой суммы даёт право пользоваться транспортом.

Внесённая сумма отображается на карте пассажира, но не является самостоятельным денежным средством. Такая сумма представляет из себя цифровое отражение внесённых ранее денежных средств, в пределах которых перевозчик обязуется оказывать транспортные услуги.

Включаются ли электронные денежные средства в реестр кредиторов?

Так как это обязательство оператора (которым выступает банк), то да. В данном случае банк перестал исполнять поручения клиентов по осуществлению платежей. Данная услуга не оказывается. Остаток денежных средств на электронных кошельках трансформируется в денежное обязательство и подлежит включению в реестр требований кредиторов (третья очередь).

Соответствующие разъяснения уже есть на сайте АСВ. Там же опубликован порядок обращения с соответствующим требованием. Кроме того, на VC уже также есть публикации по данному вопросу.

Всё написанное актуально и в случае процедуры принудительной ликвидации.

Карточка Киви Банка на сайте АСВ. Там будет появляться вся актуальная информация.

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