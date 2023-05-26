Чем грозит руководителю невзысканная дебиторка?

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе.
Бездействие по взысканию дебиторской задолженности — основание для субсидиарной ответственности
Как правило, это основание возникает при обнаружении факта пропуска срока исковой давности на взыскание задолженности с дебиторов.
Кредиторы, либо управляющий вменяют данное основание руководителю, чтобы усилить позицию по привлечению к субсидиарной ответственности или взысканию убытков.
Таким образом, бездействие по взысканию дебиторской задолженности - это основание для субсидиарной ответственности.
Когда бездействие по взысканию дебиторской задолженности не станет основанием для субсидиарки?
Исходя из написанного выше, возникает вопрос, может ли руководитель защититься, сославшись на что дебиторская задолженность была заведомо невозможна ко взысканию?
Делюсь судебным актом, в котором даётся подробный ответ на данный вопрос.
Позиция суда: важные обстоятельства для субсидиарной ответственности
Судебное разбирательство по вопросу о привлечении к субсидиарной ответственности или возмещения убытков по основанию непредъявления контролирующим лицом требования по взысканию дебиторской задолженности должно сопровождаться изучением причин такого бездействия, установления экономической целесообразности совершения действий по ее взысканию;
Защищаясь против такого заявления, ответчику недостаточно ограничиться только отрицанием обстоятельств, на которых настаивает заявитель, ему как лицу, владеющему всеми важными сведениями, необходимо раскрыть максимально объективно собственную версию инкриминируемых ему событий, представить исчерпывающие документы, подтверждающие возражения, дать развернутые пояснения по всем интересующим заявителя вопросам.
Необходимо отметить, что взыскание дебиторской задолженности не должно носить формальный характер, лицо, контролирующее должника, должно оценить возможную судебную перспективу взыскания долга и экономическую составляющую данного события.
Таким образом, для правильности разрешения спора, помимо прочего, также необходимо проверить ликвидность дебиторской задолженности, исследовать перспективность и размер, на который могла пополниться имущественная сфера общества.
Источник: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.03.2024 № А45-5659/2021
Выводы и рекомендации
Логично, что может сложиться ситуация, при которой взыскание дебиторской задолженности будет иметь отрицательный эффект. Это особенно актуально в условиях увеличения судебных пошлин.
В подобных случаях руководителю необходимо обосновать свое решение. Как это сделать?
Провести проверку каждого контрагента. (на тему проверки контрагентов есть мой большой пост на Klerk - вот он, а в моём Telegram-канале есть еще несколько способов)
При проверке проанализировать каждого дебитора, по задолженности которого не было действий по взысканию. Указать на факторы, которые свидетельствуют о том, что контрагент больше не ведёт хозяйственную деятельность или находится в крайне плохом финансовом положении.
Тем не менее, с такой защитой нужно быть осторожным. Существует риск саморазоблачения и получения нового основания для взыскания убытков или привлечения к субсидиарной ответственности — заключение сделок с заведомо недобросовестными контрагентами.
В таком случае предполагается, что руководитель осознавал, что контрагенты неспособны выполнить обязательства, но всё равно заключил с ними сделки.
Поэтому, проводя анализ контрагентов на предмет неплатежеспособности, важно учитывать, что на момент заключения сделок они должны были быть платежеспособны.
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