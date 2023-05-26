Чем грозит руководителю невзысканная дебиторка?

Логично, что может сложиться ситуация, при которой взыскание дебиторской задолженности будет иметь отрицательный эффект. Это особенно актуально в условиях увеличения судебных пошлин.

В подобных случаях руководителю необходимо обосновать свое решение. Как это сделать?

Провести проверку каждого контрагента. (на тему проверки контрагентов есть мой большой пост на Klerk - вот он, а в моём Telegram-канале есть еще несколько способов) При проверке проанализировать каждого дебитора, по задолженности которого не было действий по взысканию. Указать на факторы, которые свидетельствуют о том, что контрагент больше не ведёт хозяйственную деятельность или находится в крайне плохом финансовом положении.

Тем не менее, с такой защитой нужно быть осторожным. Существует риск саморазоблачения и получения нового основания для взыскания убытков или привлечения к субсидиарной ответственности — заключение сделок с заведомо недобросовестными контрагентами.

В таком случае предполагается, что руководитель осознавал, что контрагенты неспособны выполнить обязательства, но всё равно заключил с ними сделки.

Поэтому, проводя анализ контрагентов на предмет неплатежеспособности, важно учитывать, что на момент заключения сделок они должны были быть платежеспособны.