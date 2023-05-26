Личная ответственность в бизнесе: почему ИП выгоднее, чем ООО?

Типичный ответ в интернете на вопрос выше следующий: Индивидуальный предприниматель несёт личную имущественную ответственность по долгам бизнеса, а участники и руководитель ООО — нет. В некоторых случаях делается важная оговорка: "кроме случаев субсидиарной ответственности". Таким образом, если выбор между формами ведения бизнеса стоит лишь в рисках ответственности, то стоит учесть важный момент: Руководитель ООО (прим. далее будем считать что, он же директор, т. е. КДЛ) может потерять всё из-за субсидиарной ответственности и его долги остануться с ним навсегда, а ИП — может списать долги через банкротство. Почему так происходит и справедлив ли такой подход? Об этом данная статья. Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. В своей практике я неоднократно защищал руководителей от рисков привлечения к субсидиарной ответственности, а также помогал сохранить в силе сделки, находившиеся под угрозой оспаривания. Мои консультации помогают доверителям не только защитить свои права и избежать проблем в будущем, но и сохранить имущество. Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой ТГ-канал Прочёл в законе.

Неразумность как основание для субсидиарной ответственности

Руководитель компании может быть привлечён к субсидиарной ответственности. Многим известны и основания для такого привлечения. Среди оснований выделяют неразумные действия руководителя, например: Ненадлежащий выбор контрагентов. Не хватило знаний, чтобы понять неблагонадёжность контрагента? Сам виноват;

Делегирование полномочий. Передал свои обязанности сотрудникам, а они совершили действия, которые привели к ущербу и банкротству? Нарушил обязанности по организации системы управления и контроля. Держи субсидиарку;

Не передал бухгалтерскую документацию конкурсному управляющем. Тоже повод для субсидиарной ответственности. На практике привлекают даже в тех случаях, когда отсутствие документов никак не повлияло на ход конкурсного производства и формирование конкурной массы;

"Брошенный бизнес". Если компания с долгами была исключена из ЕГРЮЛ налоговой - это тоже риски субсидиарнной ответственности. Технически два последних основания - это не к вопросу о разумности, но для глубины понимания ситуация я это указал. Конечно, не всегда такие причины приводят к субсидиарной ответственности, но, увы, это не редкость. закон, постановления пленумов и судебная практика не исключают возможности привлечения к субсидиарной ответственности за ошибки в ведении бизнеса (прим. автор подразумевает фактическое положение дел, а не теоритический подход) и за неразумность.

Неразумность контролирующего лица: истоки

Привлекая к субсидиарной ответственности по мотиву неразуности суды часто всего ссылаются на п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 62. При этом изначально указанные разъяснения направлены на регулирование корпоративной ответственности. Сама по себе разумность поведения руководителя фактически входит в элемент доказывания следованию правила Business judgment rule (правило делового решения, которое исключает личную ответственность руководителя). Кроме того, упоминание о необходимости действовать разумно имеются и в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 и в абз. 2 п. 10, ст. 61.11. Закона о банкротстве. Названные положения, судебная практика свидетельствуют о том, что субсидиарная ответственность за неразумные действия КДЛ может наступить.

Моделируем ситуацию: неудачная сделка

Представим, что руководитель (он же участник) ООО заключил невыгодную сделку, которая в итоге привела к банкротству. Несмотря на то обстоятельство, что в случае, если к банкротству привели внешние обстоятельства (конъюнктурное банкротство), КДЛ будет вынужден обосновать и защитить свою неудачную сделку. Защита сделки будет происходить через ссылку на Правило делового решения, о чём сказано в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53. Контролирующее должника лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов (пункт 3 статьи 1 ГК РФ, абзац 2 пункта 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве). При рассмотрении споров о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности данным правилом о защите делового решения следует руководствоваться с учетом сложившейся практики его применения в корпоративных отношениях, если иное не вытекает из существа законодательного регулирования в сфере несостоятельности. Шансы на успех есть. Однако придётся доказывать следованию следующих критериев: a) Решение о сделке касается предпринимательской деятельности; b) Руководитель не имел личной заинтересованности в сделке; c) Соблюдена должная степень осмотрительности (прим. полагаю, что это и есть та самая "Разумность"); d) Решение добросовестное и отвечает интересам компании и закону. (прим: названные критерии указаны в следующем источнике: Ключарева Е.М. Правило защиты делового решения в делах о привлечении к ответственности директоров: законодательство и практика штата Делавэр (США), Германии и России // Закон. 2015. N 11. С. 132 - 141). Безусловно, шанс на доказывание всех критериев есть. В практике существуют положительные примеры защиты КДЛ через Business judgment rule, но постараться придётся. На этом моменте, представим, что ИП заключил невыгодную сделку, которая привела к банкротству. Должен ли будет ИП доказывать свою разумность? Ответ на этот вопрос дам ниже.

Вечный долг

Как известно, субсидиарная ответственность не списывается через личное банкротство (что тоже критикуется Егоровым А.В., когда речь об отсутствии умышленных действий КДЛ в отношении кредиторов). То есть, руководитель компании, совершивший ошибки, ответит своим личным имуществом. А если его не хватит для погашения долгов, долг останется с ним навсегда. И даже перейдёт по наследству.

Личная имущественная ответственность ИП и банкротство

А теперь перейдём к индивидуальному предпринимателю.

ИП отвечает своим личным имуществом по долгам. Но у него есть все шансы списать эти долги. Основания, по которым ИП могут отказать в освобождении от долгов, ёмко перечислены в п. 5 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51: Установление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства Установление обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении должником своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам (принятие на себя заведомо не исполнимых обязательств, предоставление банку заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное уничтожение имущества, вывод активов, неисполнение указаний суда о предоставлении информации и т.п.). В основном, банкротство гражданина и ИП происходит по одинаковым правилам. Статья 214.1. Закона о банкротстве К отношениям, связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей, применяются правила, установленные параграфами 1.1, 4 главы X Закона о банкротства, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом. Поэтому, можно сослаться и на положения п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, который устанавливает условия, при которых долги гражданина не подлежат списанию. В этих пунктах речи о неразумности нет, всё сводится по сути к недобросовестному поведению. Есть косвенное сходство с субсидиаркой в виде непередачи сведений о себе (спорно, что это следует равнять с непередачей документов).

Что говорят о неразумности ИП?

Отвечая на этот вопрос, получается, что нам следует руководствоваться подходом в отношении физических лиц. При рассмотрении вопроса об неосвобождении обязательств физического лица за неразумность, выработана следующая позиция: В отличие от недобросовестности неразумность поведения физического лица сама по себе таким препятствием не является.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 03.06.2019 по делу N А41-20557/2016 Получается, что в отличие от руководителя компании, предприниматель имеет право на ошибки в бизнесе. Он ответит своим имуществом, но ему спишут долги! В то время как руководитель компании, если на него возложат субсидиарную ответственность, не сможет списать свои долги.

Выводы и вопросы