Кажется, что OKR подходит только большим компаниям, а стартапам нужно просто вкалывать. Так ли это на самом деле?

Давайте разберемся, нужно ли стартапам заниматься постановкой целей или и так сойдет.

Меня зовут Павел Стоянов, я продакт лид в Тинькофф и эксперт по OKR. Я уверовал в OKR в 2020 и с тех пор все проекты веду по этой методологии.

Часто прилетают подобные вопросы:

Лично я всегда боялся монументальности системы ОКР, и мне казалось что это реально только для больших ребят, а микро бизнесам и микрокомандам лучше не тратить энергии и просто вкалывать.

Сейчас все поясню, но сначала встречный вопрос: «А как понять, что вкалываем в правильную сторону, если не ставить цель и не отслеживать прогресс?»

Не призываю ставить цели в формате OKR, но цели стоять должны. Согласны?

Почему OKR подходят для больших компаний?

Согласен, что OKR подходят для больших компаний, готовых расти и меняться. Google и Тинькофф — отличные примеры. Таким гигантам OKR помогают добиться:

фокусировки — каждый руководитель хочет идти в своем направлении, но общие цели помогают идти всем в одном;

прозрачности — чем больше компания, тем меньше понятно, что происходит в каждом из отделов. Прозрачные цели в формате OKR тут спасают;

мотивировать сотрудников — понятная цель, поставленная самим человеком, сделает из него лидера, сфокусированного на результате. Видели же людей, «работающих работу за зарплату» – у них просто нет целей/

А что же для стартапов?

Для стартапа перечисленное выше не так актуально, ведь ребята заряжены решить конкретную задачу, да и с прозрачностью нет проблем из-за скромного штата сотрудников. Но вокруг OKR описаны свойства, которые помогают бороться с проблемами маленьких компаний:

расфокусировка — цель понятна, идем к ней, но на пути встречается так много развилок, куда хочется свернуть

неизмеримость — мы идем и идем, но как объективно оценить прогресс?

отсутствие регулярных встреч по мониторингу целей — бежим, не поднимая головы, но куда именно и на сколько эффективно, не обсуждаем

Разберем на примере

Самая маленькая компания — это мой канал в телеграм. В развитии канала участвую я и моя ассистентка. У канала понятная цель «Сделать владельца канала (то есть меня) глобальным экспертом по OKR» и каждый квартал я ставлю новые конкретные подцели в формате OKR.

Цели канала OKR_Stoyanov на Q1 2023

Фокусировка — если бы целей не было, то я каждый день метался — может это поделать, а может что-то другое запустить. Наличие конкретных целей заставляет сфокусироваться на постах, подписчиках и командах, которым я помог поставить OKR. Например:

меня приглашают записать подкаст, но я не хочу сейчас тратить на это время, потому что не даст прогресса ни по одной из метрик,

у меня был творческий порыв сделать OKR_game, но имея цель в подписчиках, я не забывал, что хочу растить канал, поэтому предлагаю участникам игры подписаться на канал. Это дает плоды — через OKR_game пришло 28 человек.

Измеримость — потом к каждой цели я написал ключевые результаты, которы помогают оценивать прогресс. И для себя в этом выделяю два плюса

я заранее поставил несколько метрик, отражающих развитие. Я вижу, что они растут, а значит вижу объективный результат того, что делаю. Часто люди ставят одну метрику — деньги и очень огорчаются, что она не растет уже в день постановки. После каждого действия я смотрю на метрику и фиксирую в голове, от чего метрики растут и это действие повторяю, а от чего метрики на месте — это больше не повторяю. Звучит слишком просто, но в жизни, чем проще, тем лучше.

Мониторинги — все, что описано выше не будет работать, если забывать об этом в потоке операционных задач. Поэтому раз в неделю нужно вынырнуть, чтобы подвести итоги и проложить путь дальше. Я каждое воскресенье сажусь наедине с мыслями и резюмирую весь опыт за неделю.

Итого

OKR — это простой инструмент, который идеально подходит как огромным компаниям, так и микро предприятиям на одного-двух человек.

Кстати, прикол в том, что эффект от внедрения OKR в маленькой компании будет виден гораздо сильнее за счет простоты пробовать разные решения на пути к конкретной цели. Весь полученный в ходе экспериментов на канале опыт я несу в свои и соседние команды в Тинькофф, которые уже делают серьезный продукт. Особенно это касается регулярных мониторингов — чем больше я вижу пользы от них на канале, тем активнее внедряю этот подход на работе

Еще больше про опыт внедрения OKR в Тинькофф и развитие фреймворка в телеграм канале OKR_Stoyanov.