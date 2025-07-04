Центральный банк дал указания коммерческим банкам, как отслеживать операции ювелиров
Под контроль попадут любые переводы в сумме от 1 млн руб., при этом не имеет значения назначение перевода. То есть банки будут контролировать и оценивать переводы ювелиров за поставленное оборудование, аренду и даже зарплаты.
Банки задали вопрос регулятору, а как они должны осуществлять такой контроль. На что ЦБ опубликовал отдельное письмо, содержание которого настоятельно рекомендуется изучить всем участникам рынка драгоценных металлов, осуществляющим куплю-продажу драгоценных металлов, изделий и лома.
В письме регулятор поясняет, что обязательному контролю будет подлежать операции по зачислению денежных средств на счет или списанию денежных средств со счета юридического лица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.
Такой контроль за операциями клиентов не зависит от экономической сути конкретной операции, совершаемой таким клиентом.
Методологию выявления в деятельности клиентов операций, соответствующих критериям обязательного контроля, кредитные организации вправе определить самостоятельно в правилах внутреннего контроля. При этом, обращает внимание ЦБ, представляется целесообразным для отнесения операций клиентов к подлежащим обязательному контролю по указанному выше основанию ориентироваться в том числе на следующие факторы:
данные о постановке клиента на учет в ГИИС ДМДК;
сведения о предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией,
сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента;
сведения, раскрывающие экономическое содержание совершаемых клиентами расчетных операций;
отраженные в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) коды по ОКВЭД, связанные с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.
Таким образом, с 20 августа 2025 года банки получат право запрашивать пояснения о целях операций, будут оценивать насколько платежи будут соответствовать ОКВЭД приостанавливать операции и обслуживание клиентов и приостанавливать операции.
Отдельно под контроль и блокировку могут попасть организации, не состоящие на спецучете в Федеральной пробирной палате.
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