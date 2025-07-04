ЦОК ОК ОБЩАЯ 04.07 Мобильный
Петр Слизкий

Центральный банк дал указания коммерческим банкам, как отслеживать операции ювелиров

20 августа 2025 года вступает в силу новая редакция 115-ФЗ, в соответствии с которой банкам предписывается контролировать платежи и переводы, которые проводят ювелирные компании.

Под контроль попадут любые переводы в сумме от 1 млн руб., при этом не имеет значения назначение перевода. То есть банки будут контролировать и оценивать переводы ювелиров за поставленное оборудование, аренду и даже зарплаты.

Банки задали вопрос регулятору, а как они должны осуществлять такой контроль. На что ЦБ опубликовал отдельное письмо, содержание которого настоятельно рекомендуется изучить всем участникам рынка драгоценных металлов, осуществляющим куплю-продажу драгоценных металлов, изделий и лома.

В письме регулятор поясняет, что обязательному контролю будет подлежать операции по зачислению денежных средств на счет или списанию денежных средств со счета юридического лица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

Такой контроль за операциями клиентов не зависит от экономической сути конкретной операции, совершаемой таким клиентом.

Методологию выявления в деятельности клиентов операций, соответствующих критериям обязательного контроля, кредитные организации вправе определить самостоятельно в правилах внутреннего контроля. При этом, обращает внимание ЦБ, представляется целесообразным для отнесения операций клиентов к подлежащим обязательному контролю по указанному выше основанию ориентироваться в том числе на следующие факторы:

  • данные о постановке клиента на учет в ГИИС ДМДК;

  • сведения о предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией,

  • сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента;

  • сведения, раскрывающие экономическое содержание совершаемых клиентами расчетных операций;

  • отраженные в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) коды по ОКВЭД, связанные с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Таким образом, с 20 августа 2025 года банки получат право запрашивать пояснения о целях операций, будут оценивать насколько платежи будут соответствовать ОКВЭД приостанавливать операции и обслуживание клиентов и приостанавливать операции.

Отдельно под контроль и блокировку могут попасть организации, не состоящие на спецучете в Федеральной пробирной палате.

Центральный банк дал указания коммерческим банкам, как отслеживать операции ювелиров
Центральный банк дал указания коммерческим банкам, как отслеживать операции ювелиров
Центральный банк дал указания коммерческим банкам, как отслеживать операции ювелиров

Дата публикации: 04.07.2025, 22:47

Информации об авторе

Петр Слизкий

Петр Слизкий

Главред в ЮВЕЛИР_И_ЗАКОН

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