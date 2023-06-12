Что приносит в суд Вайлдберриз? И чем заканчиваются суды?

Приветствую друзья, сегодня расскажем о том что представители Вайлдберриз приносят в суд на судебные заседания по отмене штрафов и удержаний. Подробностями поделился ведущий юрист Александр Тарасенко в подкасте.

Приветствую друзья, сегодня расскажем о том что представители Вайлдберриз приносят в суд на судебные заседания по отмене штрафов и удержаний. Обычно они приносят с собой — ничего.



Нет, естественно они не молчат скромно в сторонке, а активно участвуют в процессе, кричат, топают ногами, заявляют о подлоге доказательств (бездоказательно) но по итогу все таки не приносят ничего. Это их «стратегическая фишка», пытаться заставить истца доказать что тот не верблюд.

Насколько это приносит пользу для их нанимателя? Давайте посмотрим вместе.



Знаменитый перенос долга. Вайлдберриз с помощью своего «секретного алгоритма» определило что наш доверитель оказывается ранее работал под другим именем и принесло ему долги «из прошлой жизни». Мы подали в суд. Результат? Иск удовлетворен в полном объеме.

Клиент выразил нам благодарность и дал разрешение на публикацию номера дела.

Как вы думаете что предоставил ВБ за весь период рассмотрения дела? Ничего они не предоставили. Т.е. это действительно история про «прокатило». В этом случае не прокатило.



Идем дальше. Манипуляция рейтингом, штрафы за нарушение правил площадки. Использование механик искусственного завышения рейтинга (ИМИЗР). Что по итогу? По итогу снова сказки про «алгоритм и механики».

Дело №1 — https://kad.arbitr.ru/Card/4b825083-c606-4545-934f-b2e4cc54bedf.

Дело №2 — https://kad.arbitr.ru/Card/fac61c4a-fd9d-4a93-b543-62392aa9cff5.

Резюмируя вышесказанное получается, что если убрать у Вайлдберриз угрозы блокировки аккаунта продавца за «излишнюю дерзость», то особенно предоставить в суд им и нечего. Вот только и эту палку сейчас у Вайлдберриз убрали, и теперь нельзя просто взять и заблокировать продавца, а нужно подвести его под одну из следующих причин для блокировки, что перечислены в оферте начиная с 04.05.2023 г., которая расположена в открытом доступе на официальном сайте портала Вайлдберриз для партнёров.

Вроде бы много причин, но каждую еще нужно доказать и это уже не тот вариант что был раньше, когда прекращение сотрудничества с последующей блокировкой могли быть заявлены просто «по инициативе Вайлдберриз».

Подробностями поделился ведущий юрист нашей команды Александр Тарасенко, в закреплённом подкасте.

Подводя итог. Судиться с Вайлдберриз не только можно, но и нужно, иначе будет работать основание удержания ваших денег под названием «прокатило», однако никто не отменял презумпцию невиновности, действие статьи 49 Конституции и статьи 401 ГК. Поэтому Вайлдберриз также должны доказать обоснованность штрафов.

Данная публикация основана на личном мнении юриста и не имеет цель нанесения вреда чей-либо репутации. Если Вы продавец и у вас есть штрафы или иные причины для спора с Вайлдберриз — обращайтесь.



С уважением, Партнёрское объединение ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ.