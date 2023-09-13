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Обзор судебной практики

Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов. Даже если покупатель бросил учебу на полпути

ВС РФ разрешил возвращать деньги покупателям онлайн-курсов, если покупатель передумал их проходить, даже если таких условий нет в договоре.
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Верховный Суд Российской Федерации опубликовал Определение по делу № 72-КГ23-1-К8 о возврате денежных средств за образовательные услуги гражданину, который отказался от договора в одностороннем порядке до окончания программы обучения.

В возврате денег за онлайн курсы которые вы еще не проходили или не прошли до конца — забрезжил свет.

Верховный Суд Российской Федерации разрешил возвращать деньги покупателям онлайн-курсов, если покупатель передумал их проходить, даже в том случае если в договоре таких условий нет. Так сказано в определении коллегии по гражданским делам.

Суд рассмотрел жалобу жителя Читы, который за 250 тыс. рублей купил годовой онлайн-курс у компании «Лайк центр». По его словам, сотрудники компании обещали полностью вернуть деньги, если «обучение не приведет бизнес к результатам». Он прошел два блока «Скорость» и «Наставничество», но решил отказаться от дальнейшего обучения. Покупатель направил компании требование вернуть деньги и лишь тогда получил договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.

Мужчина обратился в суд, но там согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тыс. рублей, а апелляционная инстанция добавила еще 10 тыс. рублей в качестве потребительского штрафа.

Позднее Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу истца, отменил решения апелляционной и кассационной инстанций. Суд напомнил, что недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны (п. 1 ст. 16 закона о защите прав потребителей), поэтому, несмотря на ограничение в публичной оферте возврата оплаты услуг, нижестоящим судам следовало определить ряд юридически значимых обстоятельств, а именно, какие услуги были оказаны истцу и в каком объеме, какие фактические расходы понес ответчик к моменту отказа истца от договора оказания образовательных услуг.

«Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны», — сказано в определении. В итоге Верховный суд направил дело на пересмотр.

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Комментарии

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