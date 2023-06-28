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  • Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?
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Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?

Ответственная, часто непростая работа, трудности в отношениях, глобальные, мировые сложности, которые тоже не обходят нас стороной. На фоне подобных моментов я довольно часто стала получать запросы вида: как правильно помочь СЕБЕ. И это не может не радовать.
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Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?
фото https://profstankin.ru/

Это значит, что вы понимаете тот факт, насколько важно сейчас именно ВАШЕ состояние, как физическое, так и ментальное.

Потому, что, только поддерживая СЕБЯ в стабильном состоянии, мы сможем стать опорой для тех, кому хотим помочь.

Как поддержать себя в непростых условиях максимально эффективно, но, в то же время «экологично»?

Пост покажется откровенно банальным, но всем нам порой нужны подобные мини-памятки.

  • Проводите время в кругу близких людей.
    В условиях, когда вы попадаете в стрессовую ситуацию, особенно важно ощущать поддержку. Вместо паники, лучше поговорить с дорогими людьми. Рассказать о своих чувствах, понять, что вы не одиноки. Не стоит оставаться наедине с собой и своими мыслями слишком долго.

  • Оградитесь от ложной информации, насколько это возможно.
    В определенных условиях, ситуациях, имеющих глобальный характер, количество недостоверных гнетущих новостей достигает высочайших пределов. Полностью отстраниться от них не получится, но можно сократить объем неактуальной негативной информации. Если в социальных сетях вас окружают только те, кто обвиняет, высказывает свою позицию, будет уместным отключить доступ к информации, транслируемой такими людьми.

  • Пожалуй, одна из самых полезных рекомендаций-сконцентрируйтесь на том, что вы делаете лучше всего. Задумайтесь, что у вас получается лучше всего? Чем вы занимались раньше? За какую вашу деятельность окружающие часто благодарили вас? Занимаясь тем, что вы умеете делать, вы сможете переключиться, и, возможно, принести благо тому, кому это необходимо. Направьте энергию, например, в творчество.

    Выдающиеся деятели искусства творили свои шедевры в тяжелые времена. Так происходило, потому что яркие негативные эмоции зачастую не находили выхода. Именно тогда на помощь приходило творчество, все чувства, страхи можно направить туда. Расскажите в музыке, рисунке, или рассказе о том, что происходит в вашей душе.

  • Следите за физическими потребностями.

    Качественный сон, здоровое питание, водный баланс, физические нагрузки, даже самые минимальные.Хорошая еда и достаточное количество воды, как и физические нагрузки способствуют повышению вашей активности.

    А качественный сон способствует расслаблению и восстановлению сил.

    Берегите себя!

Psy_Natalie

Psy_Natalie

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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