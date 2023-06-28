Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?

Ответственная, часто непростая работа, трудности в отношениях, глобальные, мировые сложности, которые тоже не обходят нас стороной. На фоне подобных моментов я довольно часто стала получать запросы вида: как правильно помочь СЕБЕ. И это не может не радовать.

Это значит, что вы понимаете тот факт, насколько важно сейчас именно ВАШЕ состояние, как физическое, так и ментальное.

Потому, что, только поддерживая СЕБЯ в стабильном состоянии, мы сможем стать опорой для тех, кому хотим помочь.

Как поддержать себя в непростых условиях максимально эффективно, но, в то же время «экологично»?

Пост покажется откровенно банальным, но всем нам порой нужны подобные мини-памятки.