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Психология для бухгалтера

Психолог, психотерапевт или психиатр? К кому «податься»?

«Не пойду к психологу... Я же не псих какой-то!». Давайте поговорим чем отличается психолог, психотерапевт и психиатр.
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Психолог, психотерапевт или психиатр? К кому «податься»?
фото http://www.policlinic5.ru/

Вот и отлично!

Психолог не работает с психически нездоровыми людьми (с «психами» в простонародье). Меня очень расстраивает тот факт, что за психологической помощью у нас обращается мало людей только по причине того, что они не видят разницы, например, между психологом и психиатром.

И считают, что пойдя к психологу или психотерапевту, их сразу поставят «на учет», что принесет большие проблемы в жизни. Спешу вас обрадовать — это не так. Давайте все таки поговорим чем отличается психолог, психотерапевт и психиатр (а еще есть психоаналитик. Но это мы пропустим). Я не буду вдаваться слишком глубоко, просто хочу, чтоб вы понимали разницу и примерно представляли когда и к кому нужно обращаться.

  • Итак, начнем с психолога. Психолог — это человек, получивший гуманитарное образование (например, в педагогическом ВУЗе.) Психолог работает только с НОРМОЙ. То есть, с клинически здоровыми людьми.

Он помогает решить такие вопросы, как работа с чувствами и эмоциями, взаимоотношения в семье или коллективе, развитие детей, «поиск» себя и т.д.

И если при проведении консультаций у него возникает подозрение на наличие нарушений, он обязан перенаправить человека к другому специалисту. Не ставит диагнозы и не имеет права выписывать медицинские препараты. Психолог — не врач!

  • Психотерапевт. В нашей стране психотерапевт может иметь медицинское образование, либо «повыситься» от звания психолога. В таком случае и набор того, с чем работает специалист будет разным. Врач-психотерапевт имеет более широкие полномочия. Здесь уже нужно отталкиваться от того, с какой проблемой вы хотите обратиться. На учет не ставит. Максимум-запись в медицинской карте о том, что обращались.

  • Ну и, психиатр. Это, безусловно, врач. Обычно работает с тяжелыми патологиями психики (депрессия, тяжелые формы расстройства пищевого поведения, шизофрения, бред и т.д.). Ставит диагнозы, выписывает медицинские препараты (в том числе «тяжелые»). И вот тут уже вас поставят на учет, если вы обратитесь к данному специалисту.

Я думаю, теперь вы прекрасно понимаете, что простой психолог больше ваш друг (конечно, просто в сравнении с другими специалистами). Он поможет решить вам проблемы личностного характера и бояться обращаться к нему-точно не стоит!

Берегите себя и не бойтесь обращаться за помощью!

Psy_Natalie

Psy_Natalie

8 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    У людей ещё с советских времен засело в голове, что психиатрия у нас карательная, поэтому в ПНД идти не хочется, даже за справкой. 

    • Логотип Psy_Natalie
      Psy_Natalie 1 час назад

      Соглашусь. Я даже за собой это замечала, когда 12 лет назад права получала. Хотя, по возрасту я "не советский" человек.

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