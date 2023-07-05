Протянуть руку помощи близкому человеку. Разбираемся, как надо делать и как не надо

У каждого из нас есть близкие люди, которые испытывают чувства тревоги, страха, растерянности. Как помочь им в стрессовой ситуации? И как не сделать хуже?

Мы обсудили с вами, почему так важно в сложный жизненный период в первую очередь позаботиться о себе и как сделать это максимально эффективно.

Но у каждого из нас есть близкие люди, которые так же, порой, испытывают чувства тревоги, страха, растерянности. А, возможно, переживают этап выгорания или утраты. Конечно, при желании, в наших силах помочь родному человеку пережить стресс с минимальными затратами.

Я не знаю ни одного человека, которому бы помог совет «Да ты не переживай».

Намного лучше показать собеседнику, что к этой тяжелой для него ситуации можно подойти с иной точки зрения. Некоторые виды помощи могут быть проще и результативнее, чем другие, поэтому если вы решили поддержать человека, сначала запомните, что говорить НЕ НАДО.