Протянуть руку помощи близкому человеку. Разбираемся, как надо делать и как не надо

Мы обсудили с вами, почему так важно в сложный жизненный период в первую очередь позаботиться о себе и как сделать это максимально эффективно.
Но у каждого из нас есть близкие люди, которые так же, порой, испытывают чувства тревоги, страха, растерянности. А, возможно, переживают этап выгорания или утраты. Конечно, при желании, в наших силах помочь родному человеку пережить стресс с минимальными затратами.
Я не знаю ни одного человека, которому бы помог совет «Да ты не переживай».
Намного лучше показать собеседнику, что к этой тяжелой для него ситуации можно подойти с иной точки зрения. Некоторые виды помощи могут быть проще и результативнее, чем другие, поэтому если вы решили поддержать человека, сначала запомните, что говорить НЕ НАДО.
Избегайте клише и банальностей.
Это точно не воодушевляет человека, испытывающего стресс, а усугубляют его состояние, потому что в них нет содержания.
Не перетягивайте «одеяло на себя».
Если взялись помогать, постарайтесь не сводить весь разговор к «себе любимому», даже если причина тревожности в одном и том же.
Не уменьшайте значимость проблемы.
Мы отмахиваемся от чужих проблем, потому что чувствуем себя неловко. У каждого человека будет ИНДИВИДУАЛЬНАЯ реакция на одни и те же события. «Не стоит беспокоиться», «Это пустяки», «Ты преувеличиваешь» — все эти фразы говорить не надо.
Не читайте мораль.
Если вы будете говорить свысока, то опять-таки ничем не поможете, более того, вы лишь сделаете собеседника еще более раздражительным.
Так как же вести себя рядом с человеком, испытывающим негативные эмоции?
Обязательно следить за физическим состоянием близкого.
А что же стоит говорить?
«Я с тобой, что бы ни произошло».
Ощущение одиночества усиливает тревогу и страх. В такие моменты важно показать близким, что вы будете рядом при любом развитии событий.
«Мне тоже страшно. И это нормально».
Некоторым людям бывает сложно обращаться за поддержкой: они боятся показаться слабыми и стыдятся своих эмоций. Лучшим вариантом будет продемонстрировать, что вы разделяете их чувства и относитесь к ним серьёзно.
«Чем я могу тебе помочь? Может, приготовить ужин или помочь с уборкой?»/
Услышать вопрос «Чем тебе помочь?» от близкого человека важно для многих. Но иногда сложно понять, что действительно можно сделать. В таком случае предлагайте бытовую помощь. В условиях высокой тревожности сложно делать даже самые привычные дела вроде готовки и уборки. А иногда человеку стоит помочь сориентироваться в происходящем: поискать нужную информацию в интернете или совершить для него пару звонков. Главное — предлагайте разные варианты помощи.
«Ты делаешь все, что в твоих силах».
Человек может испытывать чувство вины из-за того, что не может быстро справиться с эмоциями и действовать как в привычных условиях. Покажите, что цените усилия, которые прикладывают ваши близкие, и напоминайте им, что в стрессе не стоит требовать от себя слишком многого.
Берегите себя и своих близких.
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