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Психология для бухгалтера

Протянуть руку помощи близкому человеку. Разбираемся, как надо делать и как не надо

У каждого из нас есть близкие люди, которые испытывают чувства тревоги, страха, растерянности. Как помочь им в стрессовой ситуации? И как не сделать хуже?
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Протянуть руку помощи близкому человеку. Разбираемся, как надо делать и как не надо
фото freepik.com

Мы обсудили с вами, почему так важно в сложный жизненный период в первую очередь позаботиться о себе и как сделать это максимально эффективно.

Но у каждого из нас есть близкие люди, которые так же, порой, испытывают чувства тревоги, страха, растерянности. А, возможно, переживают этап выгорания или утраты. Конечно, при желании, в наших силах помочь родному человеку пережить стресс с минимальными затратами.

Я не знаю ни одного человека, которому бы помог совет «Да ты не переживай».

Намного лучше показать собеседнику, что к этой тяжелой для него ситуации можно подойти с иной точки зрения. Некоторые виды помощи могут быть проще и результативнее, чем другие, поэтому если вы решили поддержать человека, сначала запомните, что говорить НЕ НАДО.

  • Избегайте клише и банальностей. 
    Это точно не воодушевляет человека, испытывающего стресс, а усугубляют его состояние, потому что в них нет содержания.

  • Не перетягивайте «одеяло на себя». 
    Если взялись помогать, постарайтесь не сводить весь разговор к «себе любимому», даже если причина тревожности в одном и том же.

  • Не уменьшайте значимость проблемы.
    Мы отмахиваемся от чужих проблем, потому что чувствуем себя неловко. У каждого человека будет ИНДИВИДУАЛЬНАЯ реакция на одни и те же события. «Не стоит беспокоиться», «Это пустяки», «Ты преувеличиваешь» — все эти фразы говорить не надо.

  • Не читайте мораль. 

    Если вы будете говорить свысока, то опять-таки ничем не поможете, более того, вы лишь сделаете собеседника еще более раздражительным.

    Так как же вести себя рядом с человеком, испытывающим негативные эмоции?

    Обязательно следить за физическим состоянием близкого.

    А что же стоит говорить?

  • «Я с тобой, что бы ни произошло».
    Ощущение одиночества усиливает тревогу и страх.  В такие моменты важно показать близким, что вы будете рядом при любом развитии событий.

  • «Мне тоже страшно. И это нормально».
    Некоторым людям бывает сложно обращаться за поддержкой: они боятся показаться слабыми и стыдятся своих эмоций. Лучшим вариантом будет продемонстрировать, что вы разделяете их чувства и относитесь к ним серьёзно.

  • «Чем я могу тебе помочь? Может, приготовить ужин или помочь с уборкой?»/
    Услышать вопрос «Чем тебе помочь?» от близкого человека важно для многих. Но иногда сложно понять, что действительно можно сделать. В таком случае предлагайте бытовую помощь. В условиях высокой тревожности сложно делать даже самые привычные дела вроде готовки и уборки. А иногда человеку стоит помочь сориентироваться в происходящем: поискать нужную информацию в интернете или совершить для него пару звонков. Главное — предлагайте разные варианты помощи.

  • «Ты делаешь все, что в твоих силах».
    Человек может испытывать чувство вины из-за того, что не может быстро справиться с эмоциями и действовать как в привычных условиях. Покажите, что цените усилия, которые прикладывают ваши близкие, и напоминайте им, что в стрессе не стоит требовать от себя слишком многого.

    Берегите себя и своих близких.

Psy_Natalie

Psy_Natalie

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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