«Синдром самозванца» или действительно ли вы некомпетентны в своем деле?

С данным синдромом человек обычно сталкивается как раз в профессиональной сфере. И, конечно, чаще всего, им подвержены именно молодые специалисты.
«Самозванцев» можно разделить на несколько групп:
Перфекционисты. Их жизнь состоит из постоянного «недостаточно». Считают, что любое дело можно довести до идеала. И, какими бы хорошими ни были результаты, они все равно ими будут недовольны. Они любят все контролировать, и считают, что если нужно что-то сделать хорошо — то нужно сделать это самому.
Эксперты. Еще их можно назвать «вечные студенты».
Они живут с ощущением, что им не хватает знаний и умений для их работы. Приступая к новой задаче, они стараются досконально изучить все, что с ней связано. Такие люди проходят множество тренингов и курсов, чтобы подтвердить свою компетентность сертификатами.
Индивидуалисты. Они пытаются со всем справиться в одиночку и чью-то помощь воспринимают как оскорбление. Часто приносят личную жизнь в жертву работе.
«Суперлюди». Они работают больше других и стараются преуспеть в абсолютно всех областях жизни, чтобы не чувствовать себя неудачниками.
Среди основных причин возникновения феномена стоит выделить слишком высокие ожидания от ребенка в детстве и необходимость заслуживать любовь родителей какими-то достижениями. И, конечно, боязнь успеха (ведь достаточно часто успех может принести, например, ухудшение отношения с близкими людьми, а соответственно — отрицательные эмоции).
А теперь задайте себе эти три вопроса и максимально честно ответьте на них:
Было ли вам неудобно, когда вас хвалили за результат, к которому вы долго и упорно стремились?
Ощущали ли вы страх, что вас могут разоблачить и выяснить, что вы на самом деле некомпетентный специалист?
Вы часто на комплименты отвечаете «спасибо, но мне просто повезло»?
Если вы положительно ответили хотя бы на два вопроса, возможно, у вас есть предрасположенность к синдрому самозванца.
Можно ли что-то с этим сделать? Можно и нужно!
Разрешите себе ошибаться. Критика и неудачи — это не преграда, а возможность стать сильнее и лучше. Все известные люди допускали ошибки перед тем, как добиться успеха.
Получите объективную оценку. Попросите экспертов, работающих с вами в одной сфере, оценить ваши навыки и дать обратную связь.
Прокачайте свои слабые места. Проанализируйте, каких знаний вам не хватает, найдите онлайн-курсы, пройдите обучение и устраните пробелы. И самое важное: получив новые знания, сразу применяйте их на практике!
Занимайтесь саморазвитием. Чтобы всегда чувствовать себя уверенно, следите за изменениями и тенденциями в сфере, в которой вы работаете. Узнавайте что-то новое и улучшайте свои навыки.
Не сравнивайте себя с другими. Думайте о том, как вы можете улучшить свою жизнь и чего на самом деле хотите достичь.
Преодолевайте свои страхи. Бросайте себе вызов, беритесь за задачи, с которыми вы боитесь не справиться.
Заведите дневник достижений. Выписывайте все полезное, что вы сделали за день, даже самые незначительные дела. Так же, обратитесь за помощью к близким. Попросите их, чтобы они почаще вас хвалили, объяснив, почему на данный момент это так важно для вас.
Берегите себя!
Комментарии3
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Наталья, спасибо за статью!👍
🌻
Екатерина Катеринина
Спасибо. Очень интересная статья. Вся информация доступна и легко реализуема, при желании)