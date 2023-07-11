«Синдром самозванца» или действительно ли вы некомпетентны в своем деле?

Вы часто на комплименты отвечаете «спасибо, но мне просто повезло»?

Если вы положительно ответили хотя бы на два вопроса, возможно, у вас есть предрасположенность к синдрому самозванца.

Разрешите себе ошибаться. Критика и неудачи — это не преграда, а возможность стать сильнее и лучше. Все известные люди допускали ошибки перед тем, как добиться успеха.

Получите объективную оценку. Попросите экспертов, работающих с вами в одной сфере, оценить ваши навыки и дать обратную связь.

Прокачайте свои слабые места. Проанализируйте, каких знаний вам не хватает, найдите онлайн-курсы, пройдите обучение и устраните пробелы. И самое важное: получив новые знания, сразу применяйте их на практике!

Занимайтесь саморазвитием. Чтобы всегда чувствовать себя уверенно, следите за изменениями и тенденциями в сфере, в которой вы работаете. Узнавайте что-то новое и улучшайте свои навыки.

Не сравнивайте себя с другими. Думайте о том, как вы можете улучшить свою жизнь и чего на самом деле хотите достичь.

Преодолевайте свои страхи. Бросайте себе вызов, беритесь за задачи, с которыми вы боитесь не справиться.