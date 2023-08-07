Новый коллектив. Как стать своим в новой компании и быстро адаптироваться?

Конечно, для разных людей период адаптации в новом коллективе проходит по-своему.
Кому-то для того, чтобы «влиться» понадобится не одна неделя, а то и месяцы. А кто-то становится «своим» буквально в первый день.
На это влияют многие факторы: как «принимающая сторона», так и, например, ваши личностные и профессиональные характеристики.
Но можно ли говорить о каких-то общих рекомендациях в этой ситуации? Давайте разбираться. Хочу предложить вам некий мини-гайд.
Не стройте иллюзий.
Не стоит питать надежды, что на новой работе не будет ошибок и все будет получаться легко с первого раза. Вам точно придется задавать вопросы, а, возможно, прочитать пару книг или прослушать несколько лекций, чтобы освоить новые навыки и заслужить уважение коллег. И, конечно, не ждите, что вы понравитесь «всем и сразу».
Больше слушать, меньше говорить.
В первые дни рекомендуется занимать позицию «наблюдателя».
Так вы сможете разобраться со взаимоотношениями между коллегами: понять, к кому обратиться за советом, какого стиля общения стоит придерживаться.
В продолжение п. 2.
Не стоит сторониться коллег в надежде, что они постепенно привыкнут к присутствию незнакомца. Не «сидите в углу» — вы рискуете остаться в изоляции и прослыть нелюдимым.
Ищите «своих».
Довольно сложно освоиться на новом месте, не имея поддержки. В этой ситуации большим подспорьем станут единомышленники. Ищите среди сослуживцев лиц с аналогичными ценностями, идеями, проблемами, увлечениями.
Участвуйте в корпоративных мероприятиях.
Посещайте вечеринки, совместные обеды и другие мероприятия, которые организует ваш коллектив. Это поможет вам лучше узнать своих коллег и проявить свою социальную жилку.
Проявляйте инициативу.
Не бойтесь предлагать свои идеи и помощь в работе. Это позволит вам быстрее познакомиться с коллегами и проявить свои лучшие качества.
Всегда оставайтесь профессионалом.
Старайтесь выполнять свою работу на высоком уровне и проявлять профессионализм в общении с коллегами. Это поможет вам заслужить уважение и доверие в коллективе.
Узнавайте больше о работе компании.
Изучайте внутренние процессы и политику компании. Будет понятнее, как работает коллектив и как можно наилучшим образом внести свой вклад в общую работу.
Берегите себя!
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