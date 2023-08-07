Новый коллектив. Как стать своим в новой компании и быстро адаптироваться?

Каждый из нас когда-то начинал свое становление, как специалист. Многие из нас меняли место работы. И, независимо от стажа и жизненного опыта, подобное в той или иной степени является стрессом. Важным моментом остается не только проявление наших профессиональных качеств, но и то, как мы будем выстраивать отношения с коллегами.

Конечно, для разных людей период адаптации в новом коллективе проходит по-своему.

Кому-то для того, чтобы «влиться» понадобится не одна неделя, а то и месяцы. А кто-то становится «своим» буквально в первый день.

На это влияют многие факторы: как «принимающая сторона», так и, например, ваши личностные и профессиональные характеристики.

Но можно ли говорить о каких-то общих рекомендациях в этой ситуации? Давайте разбираться. Хочу предложить вам некий мини-гайд.

Не стройте иллюзий. Не стоит питать надежды, что на новой работе не будет ошибок и все будет получаться легко с первого раза. Вам точно придется задавать вопросы, а, возможно, прочитать пару книг или прослушать несколько лекций, чтобы освоить новые навыки и заслужить уважение коллег. И, конечно, не ждите, что вы понравитесь «всем и сразу».

Больше слушать, меньше говорить. В первые дни рекомендуется занимать позицию «наблюдателя». Так вы сможете разобраться со взаимоотношениями между коллегами: понять, к кому обратиться за советом, какого стиля общения стоит придерживаться.

В продолжение п. 2. Не стоит сторониться коллег в надежде, что они постепенно привыкнут к присутствию незнакомца. Не «сидите в углу» — вы рискуете остаться в изоляции и прослыть нелюдимым.

Ищите «своих». Довольно сложно освоиться на новом месте, не имея поддержки. В этой ситуации большим подспорьем станут единомышленники. Ищите среди сослуживцев лиц с аналогичными ценностями, идеями, проблемами, увлечениями.

Участвуйте в корпоративных мероприятиях. Посещайте вечеринки, совместные обеды и другие мероприятия, которые организует ваш коллектив. Это поможет вам лучше узнать своих коллег и проявить свою социальную жилку.

Проявляйте инициативу. Не бойтесь предлагать свои идеи и помощь в работе. Это позволит вам быстрее познакомиться с коллегами и проявить свои лучшие качества.

Всегда оставайтесь профессионалом. Старайтесь выполнять свою работу на высоком уровне и проявлять профессионализм в общении с коллегами. Это поможет вам заслужить уважение и доверие в коллективе.

Узнавайте больше о работе компании. Изучайте внутренние процессы и политику компании. Будет понятнее, как работает коллектив и как можно наилучшим образом внести свой вклад в общую работу.

Берегите себя!