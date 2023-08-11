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Psy_Natalie

Уволиться нельзя остаться

Все чаще задумываетесь о том, что запятую нужно ставить перед словом "нельзя"? И уже не так важно, что является основной причиной. Главное понять, что в этом вопросе нужно вести себя только с позиции взрослого человека, немного "приглушив" эмоции.
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Уволиться нельзя остаться
фото ru.freepik.com

В решение любой жизненной задачи мы всегда ищем опору. При этом, она всегда имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю.

Увольнение. Если вы все хорошо обдумали на холодную голову и все-таки решили уходить/менять место работы, то что можно сказать об этих элементах самоподдержки?

Внутренняя опора

Это доверие к себе и своим чувствам. Четкое понимание, что есть мой выбор, мое решение, и я не хочу себя предавать, выбирая то, что мне не по душе. При этом не забывайте, что:

  • Вместе с опорой на себя у вас должно присутствовать ощущение доверия миру. То есть понимание, что Я ХОЧУ достичь определенных целей и со своей стороны ДЕЛАЮ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ , а мое окружение и внешние обстоятельства могут мне в этом помочь. 

  • Важно не уходить от чего-то, а приходить к чему-то. То есть, основной акцент не на том, что вы решили расстаться со старой работой, а все же на том, что вы идете к новым целям и их реализации. Даже если вы уходите в неизвестность. Попытайтесь понять, как вы хотите чувствовать себя на новом месте, и к этим чувствам идите.

  • Наличие конкретных целей. Например, «я хочу заработать миллион» — а действительно ли вам нужно столько денег, если да, то на что именно? Или это желание из разряда «все хотят, и я хочу»?

Внешняя опора

Это те обстоятельства, которые могут поддержать вас извне.

  • Хорошо, если при увольнении у вас будет “финансовая подушка”. Для психологического комфорта — это та сумма, которая сможет покрыть расходы на ближайшие шесть месяцев. 

  • Наличие окружения, которое вас поддержит. Иногда все, что нам нужно, — это чтобы нас обняли и сказали, что мы справимся. Также важно уметь не стесняться и озвучивать, что в этот момент вы уязвимы. 

Умейте поддерживать себя, но не бойтесь просить и принимать помощь от других.

Берегите себя!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

24
Psy_Natalie

Psy_Natalie

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie

    Уволиться нельзя остаться

    Все чаще задумываетесь о том, что запятую нужно ставить перед словом "нельзя"? И уже не так важно, что является основной причиной. Главное понять, что в этом вопросе нужно вести себя только с позиции взрослого человека, немного "приглушив" эмоции.

    Уволиться нельзя остаться
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