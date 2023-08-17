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Психология для бухгалтера

Бухгалтеры-трудоголики, пора учиться отдыхать. С чего начать?

Трудоголизм-хорошо это или плохо? Это опасно. О чем в первую очередь стоит задуматься, если вы решили бороться с этой зависимостью?
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Бухгалтеры-трудоголики, пора учиться отдыхать. С чего начать?
фото https://ru.freepik.com/

Да-да, не удивляйтесь.

Трудоголизм — это зависимость. Зависимость от работы.

К сожалению, люди многих поколений воспитаны так, что буквально не умеют отдыхать. А если к определенному мировозрению, шаблонным взглядам еще и добавляется какая-то патология, то тут действительно возникает опасность для здоровья, как психологического/психического, так и физиологического.

Конечно, подобные вопросы нужно решать глобально, начиная с поиска причины возникновения трудностей, не пренебрегать помощью специалистов. Но давайте попробуем помочь себе самостоятельно.

  • Признайте необходимость отдыха.

    Первый шаг - признать, что отдых необходим для оптимальной продуктивности и эффективности. Найдите мотивацию в том, что отдых поможет вам быть более эффективным и успешным в долгосрочной перспективе.

  • Создайте расписание отдыха.

    Включите отдых в свое расписание, ведь это так же важно, как и рабочие задачи. Установите конкретные дни и время для отдыха и придерживайтесь этого плана.

  • Установите границы работы.

    Определите время, которое вы готовы посвятить работе, и придерживайтесь этого графика. Не позволяйте себе работать круглосуточно, и дайте себе разрешение отдыхать вне этого рабочего времени.

  • Найдите хобби или интересы.

    Имея занятия и интересы, которые находятся за пределами работы, вы можете легче отключиться от рабочих мыслей и посвятить время себе и отдыху.

  • Практикуйте релаксационные техники.

    Изучите и попрактикуйте расслабляющие техники, такие как глубокое дыхание, медитация или йога. Эти практики могут помочь вам успокоить ум.

  • Откажитесь от контроля.

    Попробуйте не контролировать все аспекты своей работы и доверьтесь другим. Распределение обязанностей и делегирование может помочь вам освободить время и снизить стресс.

  • Найдите поддержку.

    Обратитесь к друзьям, семье или коллегам за поддержкой и помощью в освоении и соблюдении отдыха.

  • Начните медленно.

    Если вы предпочитаете работу перед отдыхом, начните с постепенного включения отдыха в свою рутину. Например, начните с небольших перерывов в течение дня и увеличивайте их постепенно.

Важно помнить, что полноценный отдых не только приносит пользу вашему физическому и эмоциональному здоровью, но и помогает вам быть более продуктивным и успешным в работе в долгосрочной перспективе.

Берегите себя.

Psy_Natalie

Psy_Natalie

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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