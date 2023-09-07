Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики

И сегодня для вас предлагаю очередную порцию очень простых, моментами банальных методик и рекомендаций по повышению той самой эффективности. Как и любые «четкие» методики они особенно подойдут тем, у кого ограничено время в плане обучения и для тех, кто любит «структурность» и организацию любой своей деятельности.
LEGO-принцип.
Есть мнение, что если человек хотя бы примерно представляет, какие трудности ждут его в процессе работы, то он обязательно с ней справится. Говоря другими словами, человек может выучиться чему угодно, если будет знать, чему именно ему предстоит учиться.
Разбейте свою задачу на небольшие «кубики-LEGO» и осваивайте их по отдельности. Как пример: изучение иностранного языка.
В процессе вам необходимо освоить грамматику, лексику, постоянно пополнять словарный запас. Дробите задачи, планируйте работу, учитывайте применимость навыков в разных ситуациях.
Законы мозга.
Наш мозг любит порядок. Поэтому, помните о том, что информация усваивается последовательно. После периодов интенсивного обучения наступают периоды усталости. Соблюдайте баланс “отдых-работа“ (предлагаю более подробно ознакомиться с методикой “помидоро“).
Список информации.
Проблема любого процесса обучения — «информационное обжорство». Мы хотим узнать о предмете как можно больше, в итоге очень сильно перегружаем себя. Фильтруйте поступающую информацию, составьте перечень источников информации, ищите новое только по заранее продуманному списку.
Позвольте себе быть неидеальным.
Очень важно осознать и принять, что вы — не просто совершенная машина по запоминанию нового, а сложный, непонятный и противоречивый механизм. Научитесь делать ошибки и не чувствовать себя виноватыми за них. Будьте готовы к неудачам и к их решению.
Подражайте.
Перенимайте опыт тех, кто эффективен в изучении того же навыка, что осваиваете вы. Не стесняйтесь спрашивать совета. Как говорят японцы, спросишь — пять минут позора, не спросишь — позор на всю жизнь.
Берегите себя!
Информация взята с просторов сети интернет и переосмыслена и отредактирована Psy_Natalie.
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