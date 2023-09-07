Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики

LEGO-принцип.

Есть мнение, что если человек хотя бы примерно представляет, какие трудности ждут его в процессе работы, то он обязательно с ней справится. Говоря другими словами, человек может выучиться чему угодно, если будет знать, чему именно ему предстоит учиться.

Разбейте свою задачу на небольшие «кубики-LEGO» и осваивайте их по отдельности. Как пример: изучение иностранного языка.

В процессе вам необходимо освоить грамматику, лексику, постоянно пополнять словарный запас. Дробите задачи, планируйте работу, учитывайте применимость навыков в разных ситуациях.