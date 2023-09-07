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Психология для бухгалтера

Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики

Жизнь современного человека буквально «завязана» на постоянном обучении. Мы учимся как простым «жизненным» вещам, так и получаем профессиональные навыки. Неважно, для чего. Для саморазвития, для более высокой зарплаты или «для галочки». Важный момент в этом вопросе-это эффективность обучения. Как ее повысить и не выгореть?
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Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики
фото freepik.com

И сегодня для вас предлагаю очередную порцию очень простых, моментами банальных методик и рекомендаций по повышению той самой эффективности. Как и любые «четкие» методики они особенно подойдут тем, у кого ограничено время в плане обучения и для тех, кто любит «структурность» и организацию любой своей деятельности.

  • LEGO-принцип.

    Есть мнение, что если человек хотя бы примерно представляет, какие трудности ждут его в процессе работы, то он обязательно с ней справится. Говоря другими словами, человек может выучиться чему угодно, если будет знать, чему именно ему предстоит учиться.

    Разбейте свою задачу на небольшие «кубики-LEGO» и осваивайте их по отдельности. Как пример: изучение иностранного языка.

    В процессе вам необходимо освоить грамматику, лексику, постоянно пополнять словарный запас. Дробите задачи, планируйте работу, учитывайте применимость навыков в разных ситуациях.

  • Законы мозга.

    Наш мозг любит порядок. Поэтому, помните о том, что информация усваивается последовательно. После периодов интенсивного обучения наступают периоды усталости. Соблюдайте баланс “отдых-работа“ (предлагаю более подробно ознакомиться с методикой “помидоро“).

  • Список информации.

    Проблема любого процесса обучения — «информационное обжорство». Мы хотим узнать о предмете как можно больше, в итоге очень сильно перегружаем себя. Фильтруйте поступающую информацию, составьте перечень источников информации, ищите новое только по заранее продуманному списку.

  • Позвольте себе быть неидеальным.

    Очень важно осознать и принять, что вы — не просто совершенная машина по запоминанию нового, а сложный, непонятный и противоречивый механизм. Научитесь делать ошибки и не чувствовать себя виноватыми за них. Будьте готовы к неудачам и к их решению.

  • Подражайте.

    Перенимайте опыт тех, кто эффективен в изучении того же навыка, что осваиваете вы. Не стесняйтесь спрашивать совета. Как говорят японцы, спросишь — пять минут позора, не спросишь — позор на всю жизнь.

    Берегите себя!

Информация взята с просторов сети интернет и переосмыслена и отредактирована Psy_Natalie.

Psy_Natalie

Psy_Natalie

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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