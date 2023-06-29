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«Бассейн, беговая дорожка, йога и груша для битья»: россияне назвали способы снятия стресса после работы

Переживания на работе провоцируют у каждого четвертого сотрудника болезненное отношение к критике, а у каждого пятого — прокрастинацию. Согласно опросу экспертов большинство респондентов считают, что справиться со стрессом на рабочем месте им поможет поход в бассейн.
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«Бассейн, беговая дорожка, йога и груша для битья»: россияне назвали способы снятия стресса после работы
Изображение от freepik.com

Каждый второй россиянин (53%) считает, что нуждается в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. 40% уверены, что испытывают постоянное напряжение из-за слишком серьезного отношения к своим обязанностям. Об этом больше всех говорят жители Екатеринбурга (45%). Болезненное восприятие критики и замечаний присуще каждому четвертому россиянину (26%), а чаще всего такая причина встречается у респондентов из Санкт-Петербурга (30%). Нервы на работе сказываются на личной эффективности и выполнении задач у 21% россиян. Больше всех об этом говорят жители Москвы (30%). Оставшиеся 7% отмечают, что стресс приводит к нарушению коммуникации с коллегами и начальством. Такие данные показал опрос специалистов компании «Группа Ренессанс страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру»

«По данным Группы Ренессанс страхование, количество обратившихся за консультацией психолога в рамках программ добровольного медицинского страхования  за I квартал 2023 года выросло почти на 30 процентов, включая различные инструменты: сессии с психологами, трансформационные игры, вебинары, медитации. Наибольшее число обратившихся — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. За прошлый год число онлайн консультаций психологов увеличилось в 4 раза, до 16 тысяч. В числе возможных причин: эмоциональное выгорание, проблемы внутрикорпоративных коммуникаций и постановки задач», — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Согласно опросу, большинство респондентов (78%) считает, что снизить уровень переживаний помогла бы физическая нагрузка. Из них, 38% хотели бы, чтобы в здании компании появился бассейн, 21% мечтает о беговой дорожке, 13% надеются, что в офисе установят грушу для битья, а 6% ждут появления комнаты для занятий пауэрлифтингом. Еще 73% россиян считают, что им подходят более спокойные способы эмоциональной разгрузки, например, прослушивание музыкальных композиций или занятия йогой и медитацией. 36% опрошенных предпочитают расслабляться с помощью игр: настольный теннис и футбол, мини-гольф.

13% мечтают о комнате ярости, где можно что-то разбить и сломать.

61% россиян считает, что возможность сбрасывать стресс на работе мотивировала бы их больше времени проводить в офисе, например, приходить туда с утра пораньше. Каждый пятый (21%) приезжал бы не только чтобы работать, но и позаниматься спортом, а 12% россиян отмечают, что это поможет им в выстраивании отношений с коллегами.

IT+Insurtech

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2 подписчика

Комментарии

3
  • Логотип Виктория1899
    Виктория1899 24 минуты назад

    ВикториБухгалтер

    Клерк, хватит уже превращаться в какой-то балаган "всё обо всём"! Заходишь почитать интересную для БУХГАЛТЕРА информацию, какие-то полезные для работы статьи, а тут тебе: чем вредны бады, как избавиться от стресса, какой крем от загара выбрать... Будто женский глянцевый журнал листаешь...

    • Логотип IriEro
      IriEro 3 минуты назад

      Ирина

      А за пределами рабочего дня жизнь заканчивается?

    • Логотип Astrasol
      Astrasol 3 минуты назад

      да ладно вам...не надо ворчать, как зануда-бух) бухгалтер - тоже человек, с коллегами хочет обменяться мнением не только по профвопросам

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