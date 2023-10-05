Более половины россиян хотя бы раз увольнялись из-за конфликта с коллегами

Опрос: 52% россиян хотя бы раз в жизни увольнялись из-за конфликта с коллегами.

Больше половины (52%) россиян хотя бы раз в жизни были вынуждены менять работу из-за конфликтной атмосферы в коллективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательским центром «Зарплаты.ру».

Отмечается, что каждый пятый (22%) из уволившихся признавался, что принимал такое решение более одного раза за свою карьеру.

«Тем не менее россияне готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Конец терпению для каждого четвертого наступает, когда у работодателя появляются неадекватные требования к выполнению работы (27%). Для 13% точкой невозврата становится осознание, что изменить внутренние процессы в компании невозможно, а для 11% поводом написать заявление стал отказ в повышении заработной платы. В топ-5 причин также вошли резкое увеличение объема задач (10%) и факт того, что токсичный коллега остается работать в коллективе (8%)», — говорится в отчете по результатам исследования.

Наиболее яркими проявлениями нездоровых отношений на работе сотрудники считают принуждение к выполнению задач за других сотрудников (47%), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (25%) и подталкивание сотрудника к сомнениям в собственной профпригодности (21%). Из-за этого у подавляющего большинства россиян (63%) появляются проблемы со здоровьем, что только усиливает мотивацию к увольнению.