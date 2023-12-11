Эксперты назвали самые востребованные навыки при найме на должности с высокой оплатой

При найме на высокооплачиваемую должность работодатели чаще всего обращают внимание на гибкость мышления и умение общаться (59%), знание иностранных языков (30%) и диплом о высшем образовании (26%).

При найме на высокооплачиваемую должность работодатели чаще всего обращают внимание на гибкость мышления и умение общаться (59%), выяснили в ходе опроса Skyeng и исследовательский центр «Зарплаты.ру». Важную роль для работодателей также играют умение работать в команде (71%), проактивность (31%) и знание иностранных языков (30%), следует из результатов опроса.

Опрос проводился в ноябре 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1982 начальников отделов и руководителей компаний в возрасте 25—55 лет в российских городах-миллионниках. Проактивность имеет важное значение не только для найма сотрудника, но и для формирования заработной платы и вознаграждений.

Каждый пятый (19%) работодатель готов раз в несколько месяцев выплачивать премии сотрудникам, повышающим свою квалификацию, еще 22% — раз в полгода, а 16% — раз в год. 51% работодателей готовы повышать ее сотрудникам раз в год при условии развития необходимых навыков.

Работодатели за последний год стали больше внимания уделять мягким навыкам и проверять их на этапе собеседования. Особенно важными для них стали целеустремленность (71%), уверенность (70%), пунктуальность (61%) и эмоциональный интеллект кандидатов (46%).

67% работодателей заявили, что могут предложить подходящему кандидату пройти оплачиваемые языковые курсы. Это особенно актуально тогда, когда уровень владения языками уже на высоком уровне (24%) или должность подразумевает командировки (21%). В четверти российских компаний (26%) готовы потратить на такие курсы от 40 000 до 100 000 рублей.