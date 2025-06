Неэффективное управление и чрезмерная нагрузка – основные угрозы для психического здоровья на работе

Психологические проблемы на рабочем месте и их источники

Как показал опрос, основную опасность для психического здоровья на работе представляют неэффективное управление процессами (69%) и чрезмерная нагрузка (65%). Для жителей Санкт-Петербурга ситуация усугубляется плохими условиями труда – так ответили 55% опрошенных из северной столицы. На плохой менеджмент чаще других жалуются сотрудники научных и образовательных учреждений (76%), и в сфере IT (73%), а на чрезмерную нагрузку – работающие в HoReCa1 (77%), а также маркетинге, рекламе и PR (74%).

Только 36% участников исследования оценивают свое психическое состояние как хорошее. Каждый третий (27%) чувствует себя тревожно или подавленно, причем об этом чаще говорят работники сфер науки и образования, а также маркетинга, рекламы и PR.

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru:

«В условиях дефицита кадров и увеличения сроков найма многие сотрудники сталкиваются с переработками и дополнительными нагрузками. Это, как мы видим из исследования, серьезная угроза психическому здоровью, которая может привести к раннему выгоранию, снижению эффективности и смене работы. Сегодня компаниям важно не только работать с последствиями переработок на уровне программ психологической помощи, но и совершенствовать систему управления, равномерно распределять нагрузку, автоматизировать рутинные операции для профилактики таких рисков. Все сотрудники хотят человеческого отношения к себе и к своему труду. Это своего рода переход от модели винтика производственного процесса – к личности. Несмотря на то, что компании в своих HR-стратегиях в этом году сделали шаги в направлении человекоцентричности, российский бизнес в целом пока в самом начале этого пути».

Психологическая поддержка на рабочем месте: ожидания и реальность

В целом, трое из четырех (73%) респондентов рассказали, что не получают психологической поддержки на работе. В крупных организациях со штатом более 10 000 человек этот показатель гораздо ниже – 46% за счет того, что для сотрудников в рамках соцпакета доступны консультации корпоративного или внешнего психолога, посещение специалиста по психическому здоровью. Лучше всего такая поддержка развита в финансовом секторе: 57% опрошенных отметили наличие различных форматов психологической помощи от работодателя. Хуже всего обстоят дела в сегментах HoReCa и маркетинге, рекламе и PR – где подобной поддержки практически нет – ее не имеют 84% и 82% сотрудников соответственно.

Участники опроса считают, что улучшить их психическое состояние помогут более длительные отпуска (46%) и организация зон отдыха на работе (45%), при этом каждому третьему (33%) может помочь консультация с психологом. Примечательно, что почти половина опрошенных сотрудников из Москвы (47%) назвали в качестве меры поддержки возможность работать удаленно.

Отношение к коллегам с психическими заболеваниями

Как показал опрос, двое из трех сотрудников (66% опрошенных) считают коллег с психическими расстройствами опасными для коллектива. Примерно столько же (65%) сталкивались с неадекватным поведением коллег на работе. Из них каждый третий заявил, что последствий не было.

При этом 71% готовы поддерживать сослуживцев, если знают об их ментальном расстройстве. В свою же очередь обсуждать свои психические проблемы большинство готово лишь с близкими коллегами (70%) и только треть (36%) – с руководством.

Анна Похитонова, руководитель департамента коммуникаций фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России:

«Несмотря на то, что участники опроса говорят о готовности помогать коллегам с психическими заболеваниями, большинство все же (66%) считает их опасными для коллектива. Стигматизация таких людей в нашем обществе, к сожалению, имеет прочную базу. Последние несколько лет «Гедеон Рихтер» реализует в России серию информационно-образовательных инициатив, направленных на открытое обсуждение проблем ментального здоровья и их объективное освещение в СМИ. Мы уверены, что это способно изменить отношение к людям с психическими заболеваниями. Это также подтверждают данные нашего исследования: по мнению участников опроса, на изменение их отношения к таким людям может повлиять создание безопасной среды для открытого диалога (44%), личный опыт общения (33%) и объективное освещение вопросов психического здоровья в СМИ (29%)».

Всемирный день психического здоровья ежегодно отмечается 10 октября. Темой этого года стало обсуждение важности психического здоровья на рабочем месте: It is time to prioritize mental health in the workplace2. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, плохие условия труда, включая чрезмерную рабочую нагрузку, неэффективное управление производственным процессом, дискриминацию и неравенство, создают угрозу для психического здоровья человека. Вместе с тем, безопасная и здоровая рабочая атмосфера помогает снизить напряженность на работе, уменьшить текучесть кадров и повысить производительность труда.