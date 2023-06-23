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НДФЛ

Контрольные соотношения 6-НДФЛ, какие не применяются. Знают ли об этом налоговики?

Общеизвестный факт, что налог на доходы физических лиц исчисляется нарастающим итогом и сумму налога проверяют умножением налоговой базы за период (год) на ставку налога. Но вот о том, что данная норма не всегда применима, знают не все.
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Контрольные соотношения 6-НДФЛ, какие не применяются. Знают ли об этом налоговики?

Проверяющие органы в автоматизированном режиме по контрольным соотношениям выявляют расхождения форм отчетности и направляют организациям шаблонные требования о предоставлении пояснений или внесения исправления в отчетность.  Одно из контрольных соотношений формы 6-НДФЛ имеет существенный недостаток, доставляющий дополнительные хлопоты налоговым агентам в виде направления пояснений о несоответствии утвержденных контрольных соотношений нормам Налогового кодекса РФ.

Случай из практики: В организацию поступило требование налогового органа на основании проверки отчетности за 2022 год о выявленных расхождениях Приложения 1 к форме 6-НДФЛ (справка о доходах и суммах налога физического лица), а именно – нарушение п. 1.13 контрольных соотношений, утвержденных Письмом ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@:

строка «Сумма налога исчисленная» раздела 2 приложения № 1 к 6НДФЛ — «Налоговая база» * «Ставка налога» / 100 = не больше 1 руб. (соотношение применяется к 6НДФЛ за налоговый период).

Нарушение установлено в отношение ряда справок со ставкой налога 30%.

В ответ направлено пояснение о том, что указанное соотношение может быть применено только к тем ставкам налога, для которых применяется исчисление налога нарастающим итогом с начала налогового периода и ставка 30% в этот перечень не входит.

Формулировка контрольных соотношений 1.13 указывает на исчисление суммы налога нарастающим итогом, что регламентировано нормами пункта 3 статьи 226 НК. При внимательном прочтении указанной нормы мы увидим, что контрольное соотношение применимо только для ставок налога 13 и 15%, о чем нет ссылок и оговорок в Приказе ФНС, утвердившем контрольные соотношения.

Справочно п. 3 ст. 226 НК РФ: Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

Как видно из норм налогового законодательства, ставка 30% не относится к пункту 1 или 3.1 статьи 224 НК, к которым применяется нарастающее исчисление налога, и относится к иным ставкам, для которых порядокописан в абзаце 2 п. 3 ст. 226 НК. То есть ставка 30% применяется при каждой выплате дохода нерезиденту в течение налогового периода и сумма удержанного налога за период (год) может отличаться от расчетного показателя — налоговая база за налоговый период умноженная на 30%. А значит и обозначенное в требовании контрольное соотношение не может быть применено в отношении доходов с обложением по ставке 30%.

Такие неточности в законодательных актах добавляют работы бухгалтерам компаний, будут ли законодателями они устранены — неведомо, но на шаблонные требования рекомендую иметь шаблонные ответы в своем арсенале.

Шаблон ответа _6НДФЛ_несоответсвие контрольных соотношений п.1.13.doc

www.docs.google.com
N.Dubrovina

N.Dubrovina

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Контрольные соотношения 6-НДФЛ, какие не применяются. Знают ли об этом налоговики?

    Общеизвестный факт, что налог на доходы физических лиц исчисляется нарастающим итогом и сумму налога проверяют умножением налоговой базы за период (год) на ставку налога. Но вот о том, что данная норма не всегда применима, знают не все.

    Контрольные соотношения 6-НДФЛ, какие не применяются. Знают ли об этом налоговики?
    68
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