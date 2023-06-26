Сверка численности РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж: отчетности изменились, а расхождения остались

С отменой формы СЗВ-М закончились ежеквартальные сверки Пенсионного фонда (нынешний СФР) с отчетом РСВ в части численности. При этом сверка РСВ и СЗВ-Стаж (заменена на ЕФС-1) останется. Почему возможны расхождения в численности между отчетами и что поясняем контролирующим органам.

На практике контролирующие органы проводили регулярные сверки данных СЗВ-М и СЗВ-ТД, СЗВ-М и РСВ, рассылая налогоплательщикам требования проверить правомерность и достоверность предоставленных данных, отраженных на индивидуальных лицевых счетах в фондах, и подать корректирующие формы.

По опыту сложились 2 главные причины расхождений численности сведений между отчетами. И, несмотря на отмену одних форм и замену новыми, расхождения останутся и по итогам 2023 года у проверяющих также возникнут вопросы.

Расхождения в отношении физлиц по договорам подряда

Причины расхождений крылись в порядке заполнения отчетов по физическим лицам, с которыми заключались договоры подряда. По нормам 27-ФЗ о персонифицированном учете, указанные лица по договорам ГПХ являлись застрахованными и должны были подаваться в составе отчета СЗВ-М. При этом СЗВ-ТД подавался только при заключении (или расторжении) трудовых отношений (Постановление Правления ПФ РФ № 730п).

С 2023 года расхождения сняты с одной стороны отменой формы СЗВ-М, с другой — введением ЕФС-1 и новым порядком заполнения данных о трудовой деятельности в подразделе 1.1 раздела 1, включая лиц по договорам ГПХ.

Расхождения в отношении работников с выплатами после даты увольнения

Эта причина была, есть и будет, несмотря на изменения в формах отчетности. Вопросы проверяющие органы зададут при сопоставлении данных РСВ и ЕФС-1.

Случай из практики По внутреннему Положению о премировании компания начисляет годовую премию после подведения результатов года и утверждения Советом директоров достигнутых показателей. На момент подписания приказа о премировании некоторые работники уже уволены, при этом право на премирование за отработанные периоды сохраняются.

Начисление и выплата проводится после увольнения работника, но за период действия трудовых отношений, а значит премия является объектом для страховых взносов и сведения включаются в РСВ. В этом периоде стаж по физлицу будет отсутствовать, но взносы начислены для отражения на индивидуальном лицевом счет в СФР, что и дает повод направить требование страховщикам-организациям о пояснении расхождений.

Шаблон пояснений сохраняет свою суть уже длительное время с поправкой на новые законодательные акты и будет актуален до момента внесения изменений в формы отчетности, например, дополнительным признаком выплат уволенным.