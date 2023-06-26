Сверка численности РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж: отчетности изменились, а расхождения остались

На практике контролирующие органы проводили регулярные сверки данных СЗВ-М и СЗВ-ТД, СЗВ-М и РСВ, рассылая налогоплательщикам требования проверить правомерность и достоверность предоставленных данных, отраженных на индивидуальных лицевых счетах в фондах, и подать корректирующие формы.
По опыту сложились 2 главные причины расхождений численности сведений между отчетами. И, несмотря на отмену одних форм и замену новыми, расхождения останутся и по итогам 2023 года у проверяющих также возникнут вопросы.
Расхождения в отношении физлиц по договорам подряда
Причины расхождений крылись в порядке заполнения отчетов по физическим лицам, с которыми заключались договоры подряда. По нормам 27-ФЗ о персонифицированном учете, указанные лица по договорам ГПХ являлись застрахованными и должны были подаваться в составе отчета СЗВ-М. При этом СЗВ-ТД подавался только при заключении (или расторжении) трудовых отношений (Постановление Правления ПФ РФ № 730п).
С 2023 года расхождения сняты с одной стороны отменой формы СЗВ-М, с другой — введением ЕФС-1 и новым порядком заполнения данных о трудовой деятельности в подразделе 1.1 раздела 1, включая лиц по договорам ГПХ.
Расхождения в отношении работников с выплатами после даты увольнения
Эта причина была, есть и будет, несмотря на изменения в формах отчетности. Вопросы проверяющие органы зададут при сопоставлении данных РСВ и ЕФС-1.
Случай из практики
По внутреннему Положению о премировании компания начисляет годовую премию после подведения результатов года и утверждения Советом директоров достигнутых показателей. На момент подписания приказа о премировании некоторые работники уже уволены, при этом право на премирование за отработанные периоды сохраняются.
Начисление и выплата проводится после увольнения работника, но за период действия трудовых отношений, а значит премия является объектом для страховых взносов и сведения включаются в РСВ. В этом периоде стаж по физлицу будет отсутствовать, но взносы начислены для отражения на индивидуальном лицевом счет в СФР, что и дает повод направить требование страховщикам-организациям о пояснении расхождений.
Шаблон пояснений сохраняет свою суть уже длительное время с поправкой на новые законодательные акты и будет актуален до момента внесения изменений в формы отчетности, например, дополнительным признаком выплат уволенным.
Пример пояснений
Расхождение в численности связано с выплатами в пользу физических лиц после даты прекращения с ними трудовых отношений.
В соответствии с Порядком заполнения формы расчета по страховым взносам, утвержденным Приказом ФНС России 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, в Разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» Расчета по страховым взносам отражаются сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за отчетный (расчетный) период.
В соответствии с абз. 2 ст. 135 ТК системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, а также сроки их начисления и выплаты, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Начисления выплат и иных вознаграждений, которые признаются объектом обложения страховыми взносами (п.1 ст.420 НК), произведены после увольнения работников за период действия трудовых отношений на основании внутренних нормативных документов Общества. Сведения о сумме указанных выплат и иных вознаграждений подлежали отражению в Расчете по страховым взносам в соответствии с п.7 ст.431 НК.
В то же время, в связи с прекращением действия трудовых отношений с указанными застрахованными лицами, у Общества отсутствовали обязательства по отражению сведений об этих лицах в формах ЕФС-1 за данный период.
Индивидуальные сведения, представленные в отношении застрахованных лиц с указанием начислений, но без отражения стажевого периода, являются корректными, внесение исправлений или уточнений не требуется.
Комментарии