Сокращают? Как получить все предусмотренные выплаты на период трудоустройства

Вам вручили уведомление о сокращении, в котором прописана дата последнего рабочего дня. Какие выплаты предусмотрены и как получить максимально возможные пособия на период трудоустройства.

Законодательство обязывает уведомлять о сокращении не менее чем за 2 месяца до увольнения (ч.2 ст. 180 ТК РФ). Впереди 2 заработной платы и 3 выходных пособия на период трудоустройства (ст. 178 ТК РФ), для севера – до 6 среднемесячных выплат (ст. 328 ТК РФ).

В день увольнения работодатель выплачивает:

• заработную плату за отработанное время текущего месяца;

• компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

• выходное пособие в размере среднего заработка.

Выходное пособие не облагается НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК), т.е. выплата равна начислению. Рассчитывается пособие по среднему заработку (Постановление 922 О порядке исчисления средней зарплаты):

Сумма зарплаты за последние 12 месяцев с учетом премий, надбавок, иных выплат, предусмотренных системой оплаты труда, делится на количество отработанных дней за этот период и умножается на количество рабочих и нерабочих праздничных дней в месяце после даты увольнения (Письмо Минтруда от 11.03.2021 № 14-1/ООГ-2066). Для работников на суммированном учете все расчеты ведутся в часах.

Для получения пособия за второй месяц необходимо обратиться к работодателю (для севера — за второй и третий месяцы) с заявлением и трудовой книжкой для подтверждения своего не трудоустройства. Срок обращения за пособием — в течение 15 рабочих дней.

Для получения пособия за третий месяц необходимо выполнение условий (для севера — за четвертый, пятый и шестой):

Работник встал на учет в центре занятости в течение 14 рабочих дней после увольнения. Работник не был трудоустроен в течение 2х месяцев.

В этом случае служба занятости выносит решение о выплате пособия за третий (и последующие — для севера) месяц. С этим решение работник обращается к работодателю за выплатой третьего пособия.

Работодатель имеет право выплатить единовременное выходное пособие в размере двукратного среднего заработка (на севере — пятикратного) взамен поэтапных выплат на период трудоустройства (ч. 5 ст. 178 ТК, ч.5 ст. 318 ТК). Такой порядок должен быть закреплен в положениях компании или в соглашениях к трудовому договору. Единовременная выплата перечисляется без удержания НДФЛ, т.к. не превышает размеры, установленные ст. 217 НК РФ, не облагается страховыми взносами на основании пп. 2 п. 1 ст. 422 НК, пп. 2 п 1 ст. 20.2 Закона №125-ФЗ.

Возможность досрочного увольнения по сокращению с дополнительной компенсацией.

В случае согласия работника расторгнуть трудовой договор можно до истечения срока, указанного в уведомлении о сокращении (ч. 3 ст. 180 ТК). При этом работник не теряет заработок — работодатель выплачивает дополнительную компенсацию по среднему заработку за оставшийся период до указанной даты сокращения.

Рассчитывается среднедневной заработок и умножается на количество рабочих и нерабочих праздничных дней в периоде с даты увольнения по плановую дату сокращения. Эта выплата не облагается НДФЛ и страховыми взносами (Письма Минфина от 15.02.2021 № 03-04-05/10004, от 01.04.2019 № 03-04-05/22289, от 20.03.2018 № 03-15-06/17473). Остальные пособия остаются в обычном порядке.

В большинстве случаев средний заработок выше, чем стоимость рабочего дня, т.к. в средний входят премии за 12 месяцев. Но даже при отсутствии премий, полученная выплата при досрочном сокращении будет больше обычной зарплаты до дня сокращения за счет налога, который удерживается с компенсации, но вычитается из зарплаты.