Юридическая карьера: как я стал частнопрактикующим юристом

Рассказываю о себе, свой путь от студента до заместителя председателя суда и частную практику.

Частную практику юриста я начал с 2012г. после окончания юридического факультета Международного института экономики и права.

Во время обучения в ВУЗе я совмещал учебу и работу с 2008-2012г.г. и смог аккумулировать знания по представительству доверителей в правоохранительных органах, в суде по гражданским и уголовным делам, в арбитражных процессах и делах по банкротству.

В марте 2012г. я успешно с отличием защитил дипломную работу, тема которой — «Правовое регулирование законодательства о несостоятельности (банкротстве) хозяйственных обществ на территории РФ».

Однако должность судьи меня ограничивала по времени для работы в частном порядке. От многих интересных дел я был вынужден отказаться, т.к. мог подорвать авторитет судебной власти и причинить вред своей деловой репутации. Ни смотря на то, что с 2019г. я исполнял обязанности заместителя арбитражного суда, в декабре 2019г. я принял волевое решение оставить карьеру судьи и вернуться в частную практику.

В 2020г. я полностью перешел на онлайн работу, и смог помогать доверителям по всей России, сейчас мои доверители из: Сахалинской области, Краснодарского края, Свердловской области, г. Москва и область, г. Санкт – Петербург и область, Республика Татарстан и Челябинская область.

С 2015г. я в активном режиме занимаюсь сопровождением дел о несостоятельности (банкротстве) физических лиц, был помощником арбитражного управляющего, с которым мы стали первыми, кто провел банкротство физического лица в РФ, после вступления в законную силу соответствующих изменений.

За годы частной судебной практики я систематизировал свои знания, получил опыт разрешения и сопровождения доверителей в разных отраслях права, разработал собственную методику оказания удаленной юридической помощи для защиты прав и интересов доверителей в суде без посещения судебных заседаний.

Методика содержит в себе мои практические знания, моя судебная практика в качестве судьи, а также выводы высших судебных инстанций — Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, с помощью которых возможно заранее предусмотреть какую стратегию выбрать, какие доказательства нужно собрать и предоставить суду, какую норму права необходимо применить для принятия судом решения в пользу доверителя.

В 2023г. я опубликовал свою 1-ю экспертную книгу по теме недвижимости, а также стал наставником и проводником для молодых юристов, желающих повысить уровень своих компетенций и выйти на новый уровень дохода.

Я верен своему направлению, поэтому у меня преобладают дела о банкротстве, в которых я сопровождаю интересные процессы по взысканию задолженности через банкротство и субсидиарную ответственность, оспаривание сделок, совершенных должником по выводу ликвидного имущества из конкурсной массы; сохранение активов доверителя, проходящего процедуру банкротства для дальнейшего списания долгов.

Также я являюсь активным участником профессиональных блогов, где делюсь с читателями практическими знаниями по решению правовых задач, рассказываю о судебной практике и изменения в законодательстве.

Помимо этого, активно публикую статьи в правовых изданиях и взаимодействую с журналистами — даю экспертные комментарии на их запросы, а также пишу новую экспертную книгу, связанную с управлением дел по банкротству.

Однозначно могу заявить, чтобы получить нужное судебное решение и реализовать его на 100%, требуется совокупность знаний и навыков, успешный опыт в решении правовых задач, а также своевременность обращения за квалифицированной юридической помощью.

Время — актив, потеря которого стоит потери всего дела.

Юрист, Ярослав Сафронов