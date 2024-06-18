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Ярослав Сафронов
УК РФ

Что делать чтобы не стать обвиняемым по ст. 158 УК при находке смартфона

Рассказываю о действиях, которые уберегут нашедшего от уголовной ответственности за находку.

Добрый день, читатели моих публикаций, сегодня рассмотрим тему находок и разберем, когда за находку может наступить уголовная ответственность, а также как правильно действовать, чтобы не стать обвиняемым по ст. 158 УК — кража.

Если так оказалось, что в вашем поле зрении находится смартфон или другое имущество и рядом нет его хозяина, то не стоит считать, что такую находку можно без проблем обратить себе в собственность. Прежде всего необходимо совершить ряд действий, чтобы найти владельца потеряшки, и только по прошествии определенного времени можно считать нашедшего новым собственником.

Чтобы не стать подозреваемым и впоследствии обвиняемым по ст. 158 УК — кража, а именно так квалифицируются действия того, кто нашел чужое имущество и решил его оставить себе, необходимо действовать следующим образом:

  • если владелец известен, а точнее ранее был рядом с местом, где находился смартфон, то необходимо оповестить владельца и вернуть его имущество;

  • если владельца вы не знаете или не видели, необходимо без промедления сообщить в полицию о находке, сделать это можно через звонок в 112 или путем посещения отдела полиции. Также сообщить о находке можно в орган местного самоуправления, расположенный рядом с местом находки.

Возможно владелец, который потерял смартфон туда обратиться с поисками своего имущества.

  • если после сообщения в полицию, смартфон остался у вас на хранении, то по возможности необходимо разместить объявление в интернет — сообществе (например, в ВК) о находке с описанием его характеристик и указанием, где собственник может получить свое имущество;

Что делать запрещается:

  1. отключать смартфон, вытаскивать сим-карту или сбрасывать его системные настройки с целью создания препятствий владельцу в поиске его имущества;

  2. пользоваться найденным смартфоном, в том числе доступом к телефонной книге или банковским приложениям;

  3. создавать условия по сокрытию находки с целью дальнейшего обращения в свою собственность;

  4. продавать, сдавать в ломбард, закладывать и иным образом распоряжаться имуществом, создавая препятствия законному владельцу в поиске и возврате его имущества

  5. требовать от собственника выкуп за передачу его имущества

Разберем на примере из судебного дела, причины по которой гражданин был осужден по ст. 158 УК (имена в примере не имеют отношения к реальным людям).

Василий, находясь в здании МФЦ обнаружил, что на столе для заполнения документов лежит смартфон, а рядом никого нет.

Предполагая, что смартфон был оставлен посетителем учреждения, Василий подошел к столу, сел за стул, сделал вид, что собирается заполнить документы, затем покинул стол вместе со смартфоном.

Выйдя из здания МФЦ на смартфон стали поступать звонки, Василий сбросил звонок, затем отключил смартфон и вытащил из него сим-карту, выбросив ее в ближайший мусорный контейнер.

Через 5 дней после находки, Василий зарядил найденный смартфон, сбросил системные настройки и вставил свою сим-карту в устройство с целью ее дальнейшего использования в смартфоне.

Через месяц у Василия наступили финансовые сложности, в связи с чем он продал смартфон своего знакомому Андрею, не сообщая о том, что он его нашел в МФЦ.

Андрей спокойно пользовался купленным смартфоном и через 6 месяцев был неприятно удивлен, когда утром к нему наведались сотрудники полиции для проведения следственных действий, предъявив затем постановление о привлечении в качестве подозреваемого.

В ходе следственных действий выяснилось, что Григорий, находился в здании МФЦ, заполнив документы, по невнимательности оставил свой смартфон на столе, по возвращению от специалиста не обнаружил своего имущества. Доступными действиями пытался найти свой смартфон, в том числе путем совершения телефонных звонков, однако после 3 звонка телефон перестал принимать звонки, т.к. был отключен.

После того Григорий обратился в полицию, было возбуждено уголовного дело, в рамках которого следователь направил постановление об истребовании информации биллинга по смартфону для установления места нахождения.

Учитывая, что Андрей после покупки смартфона пользовался мобильным интернетом, то следствие смогло установить его адрес места нахождения и преимущественного использования.

Итогом этого дела стало вынесение приговора Василию по ст. 158 УК — кража с установлением наказания в 1 год лишения свободы – условно. Василий до последнего момента утверждал, что смартфон является находкой и потому не обязан был искать владельца.

Однако, прежде чем нашедший будет вправе обратить в свою собственность найденного имущество, он обязан совершить активные действия по поиску владельца, и только лишь через 6 месяцев с момента как было найдено имущество и при отсутствии собственника, нашедший становится собственником найденного имущества (ст. 228 ГК).

Настоящая статья основана на Обзоре судебной практики №1 (2024) от 29.05.2024 г. Президиума Верховного Суда, а также постановлении Конституционного Суда № 2-П от 12.01.2023 г.

Юрист, Ярослав Сафронов.

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