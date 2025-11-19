Как должнику сохранить ипотечное жилье

За последние 3 года растет количество дел о банкротстве, где основным запросом является сохранение ипотечной квартиры. В таких делах главным страхом и болью для доверителя является риск потерять свое жилье.

Несмотря на то, что в закон о банкротстве внесены изменения, позволяющие должникам заключать мировые соглашения с кредиторами, не всегда судьи идут навстречу должникам и утверждают локальные мировые соглашения.

Да и банки в основном не заинтересованы в сохранении прежних условий по заключенному кредитному договору.

Особенно сложными являются дела, возбужденные по инициативе кредитора, или где просрочка по ипотеке составляет от года и более.

Главное оружие в таких делах – грамотно составленный и экономически обоснованный план, по которому должник сохраняет свое единственное жилье, а кредитор получает гарантированные выплаты.

Чтобы составить локальное мировое соглашение или план реструктуризации, я использую экономические показатели (доходы должника, остаток долга, проценты по ипотеке, стоимость имущества), провожу сравнение выгоды действий для должника и кредитора, подкрепляю свои доводы правовым обоснованием, в результате чего представляю арбитражному суду готовый план выхода из кризисной ситуации должника и кредитора, получения взаимовыгодного решения и завершения процесса по банкротству.

Результатом является утвержденный судом план погашения задолженности, вынесенное определение суда о сохранении предмета ипотеки, отказ в признании сделки недействительной, отмена торгов недвижимого имущества.

1. Так, в деле А68-10636/2022 арбитражного суда Тульской области удалось убедить суд в неперспективности оспаривания сделки по продаже 25 земельных участков должника, в результате чего суд отказал финансовому управляющему в его требованиях.

2. В деле А76-25203/2016 арбитражного суда Челябинской области удалось убедить суд в правильности продления плана реструктуризации, чтобы сохранить жилье для должника.

3. В кассационной инстанции по делу А76-16577/2020 суд принял уточненные расчеты и утвердил план реструктуризации, в результате которого должник сохранил свое имущество (транспорт и недвижимость), а также получил удобный и комфортный график платежей.

4. В деле А12-10632/2020 арбитражного суда Волгоградской области мы смогли убедить суд, что проданная квартира вне правил банкротства не может быть изъята у добросовестного покупателя. Свои доводы я подкрепил помимо правового обоснования еще и математическими расчетами.

5. В деле А56-133188/2022 арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области оспаривался договор купли-продажи квартиры, которую должник продал в день признания его банкротом. Я представлял интересы покупателя, за 2 судебных заседания нам удалось убедить суд в нецелесообразности оспаривания сделки. 6. В результате чего мы смогли сохранить доверителю квартиру стоимостью 20 млн рублей.

И таких дел в моей практике достаточно, где я руководствуюсь не только правовым обоснованием, но и расчетами, привожу достаточно аргументов для суда, чтобы получить положительное судебное решение в защиту его прав и интересов.

Значит ли это, что выиграть судебный процесс так просто? Увы, нет. Чтобы получить нужное судебное решение и реализовать его на 100%, требуется совокупность знаний и навыков, успешный опыт в решении правовых задач.

Поэтому рекомендую заблаговременно обращаться за квалифицированной юридической помощью. Чаще всего время – актив, потеря которого чревата потерей всего дела.

Юрист, Ярослав Сафронов