Ярослав Сафронов
Субсидиарная ответственность

Директор бросил компанию, чтобы не платить долги, возьмем деньги с бухгалтера

Судебная практика формирует новый тренд – банкротство юридических лиц – это не просто списание долгов перед кредиторами по кредитам и займам, перед поставщиками и покупателями, по зарплате или перед бюджетом РФ.

Банкротство юридического лица – сложный, многогранный процесс, в период которого учитываются интересы кредиторов, учитывается то, как руководитель (владелец, учредитель, директор) должника принимал управленческие решения, и как эти решения исполнялись, в том числе и бухгалтером (главным или на аутсорсе, уже неважно).

Если действия должника были направлены на:

  • искажение финансовой, бухгалтерской и налоговой документации;

  • сводились к обналичиванию денежных средств,

  • к выводу ликвидного имущества из собственности,

  • иным образом преследовались цели не платить по долгам перед кредиторами,

  • незаконно снижать налоги,
    то в активной фазе развития и применения правовой механизм субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность – личная ответственность директора, владельца компании, а теперь и бухгалтера, которые отвечают по долгам компании личным своим имуществом.

А это значительно упрощает путь кредитора к погашению задолженности.

Почему бухгалтер под ударом?

  • Потому что он не может не знать, как обстоят дела предприятия на самом деле.

  • Что сведения в документации должника искажены с целью получения необоснованных налоговых вычетов, обналичены деньги или директор вместо дивидендов вывел другим образом деньги, чтобы не платить налоги.

  • В силу своей профессии он не может не знать, что подписывает, своим молчанием согласовывает.

О возможности привлечения к ответственности бухгалтера сказано в недавних постановлениях Верховного Суда РФ и АС Западно-Сибирского округа.

В частности, по делу А75244/2023 бухгалтера привлекли к субсидиарной ответственности с правом взыскания 77 млн.руб.

Но самое интересное, что Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 23.12.2025г. дал разъяснения, когда и как нужно привлекать к субсидиарной ответственности бухгалтера, в том числе и на аутсорсе.

Теперь все бухгалтера, покрывающие сделки руководителей, находятся под ударом, в случае если компания войдет в процедуру банкротства.

И от действий бухгалтера или руководителя зависит, будет ли субсидиарная ответственность или нет.

Какой размер ответственности может быть и как его снизить.

Спойлер.

Чтобы эффективно защищать свои права, нужно обладать совокупностью глубоких знаний норм права, финансов и антикризисным управлением, а также уметь работать в системе.

Именно такой уровень сложности
дел сейчас у нас в приоритете.

Юрист, Ярослав Сафронов

Юрист в самозанятый

12 подписчиков70 постов

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер
    Директор бросил компанию, чтобы не платить долги, возьмем деньги с бухгалтера

    Теперь все бухгалтера, покрывающие сделки руководителей, находятся под ударом

    не все, всегда существует "если"

    из СПС: риск применения объективного вменения к главному бухгалтеру, что противоречит позиции Верховного Суда РФ (ВС РФ). Для привлечения неконтролирующего лица (бухгалтера) как соучастника к субсидиарной ответственности необходимо доказать его умысел на причинение вреда, активное содействие контролирующим лицам и прямую причинно-следственную связь между действиями бухгалтера и банкротством, а не просто наличие учетных ошибок.

    P.S. достаточно давно, риск привлечения ГБ к ответственности стал реальностью. Поэтому, когда вижу вакансии в бухгалтерии с зарплатой "три рубля", удивляюсь

