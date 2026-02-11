Директор бросил компанию, чтобы не платить долги, возьмем деньги с бухгалтера
Банкротство юридического лица – сложный, многогранный процесс, в период которого учитываются интересы кредиторов, учитывается то, как руководитель (владелец, учредитель, директор) должника принимал управленческие решения, и как эти решения исполнялись, в том числе и бухгалтером (главным или на аутсорсе, уже неважно).
Если действия должника были направлены на:
искажение финансовой, бухгалтерской и налоговой документации;
сводились к обналичиванию денежных средств,
к выводу ликвидного имущества из собственности,
иным образом преследовались цели не платить по долгам перед кредиторами,
незаконно снижать налоги,
то в активной фазе развития и применения правовой механизм субсидиарной ответственности.
Субсидиарная ответственность – личная ответственность директора, владельца компании, а теперь и бухгалтера, которые отвечают по долгам компании личным своим имуществом.
А это значительно упрощает путь кредитора к погашению задолженности.
Почему бухгалтер под ударом?
Потому что он не может не знать, как обстоят дела предприятия на самом деле.
Что сведения в документации должника искажены с целью получения необоснованных налоговых вычетов, обналичены деньги или директор вместо дивидендов вывел другим образом деньги, чтобы не платить налоги.
В силу своей профессии он не может не знать, что подписывает, своим молчанием согласовывает.
О возможности привлечения к ответственности бухгалтера сказано в недавних постановлениях Верховного Суда РФ и АС Западно-Сибирского округа.
В частности, по делу А75244/2023 бухгалтера привлекли к субсидиарной ответственности с правом взыскания 77 млн.руб.
Но самое интересное, что Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 23.12.2025г. дал разъяснения, когда и как нужно привлекать к субсидиарной ответственности бухгалтера, в том числе и на аутсорсе.
Теперь все бухгалтера, покрывающие сделки руководителей, находятся под ударом, в случае если компания войдет в процедуру банкротства.
И от действий бухгалтера или руководителя зависит, будет ли субсидиарная ответственность или нет.
Какой размер ответственности может быть и как его снизить.
Спойлер.
Чтобы эффективно защищать свои права, нужно обладать совокупностью глубоких знаний норм права, финансов и антикризисным управлением, а также уметь работать в системе.
Именно такой уровень сложности
дел сейчас у нас в приоритете.
Юрист, Ярослав Сафронов
Комментарии1
не все, всегда существует "если"
из СПС: риск применения объективного вменения к главному бухгалтеру, что противоречит позиции Верховного Суда РФ (ВС РФ). Для привлечения неконтролирующего лица (бухгалтера) как соучастника к субсидиарной ответственности необходимо доказать его умысел на причинение вреда, активное содействие контролирующим лицам и прямую причинно-следственную связь между действиями бухгалтера и банкротством, а не просто наличие учетных ошибок.
P.S. достаточно давно, риск привлечения ГБ к ответственности стал реальностью. Поэтому, когда вижу вакансии в бухгалтерии с зарплатой "три рубля", удивляюсь