Прием некоторых лекарств будет приравнен к употреблению спиртного. Новый законопроект

Об ужесточении критериев ответственности за управление транспортным средством после принятия лекарств, способных влиять на навыки вождения. Об этом читайте в статье.

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В статье кратко об изменении критериев ответственности за вождение в состоянии опьянения.

«Правила игры нужно знать, но лучше устанавливать их самому»

Анджей Сток.

В Госдуму 14.06.2023 внесен законопроект № 379447-8, которым предлагается уточнить перечень веществ, опьянение в результате приема которых влечет административную ответственность при последующем управлении транспортным средством. Документ внесен во исполнение Постановления КС от 24.11.2022 № 51-П, которым примечание к ст. 12.8 КоАП было признано не соответствующим Конституции (далее — Постановление).

Конституционный Суд указал на необходимость уточнить критерии ответственности за вождение в состоянии опьянения, в частности в вопросе о том, можно ли привлекать лицо к ответственности за управление транспортным средством после принятия лекарств, способных влиять на навыки вождения.

Признал примечание к ст. 12.8 КоАП не соответствующим Конституции в той мере, в какой в нем содержится пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в случае когда по результатам медосвидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но которые могут ухудшать внимание и реакцию.

Внесенным в Госдуму законопроектом примечание к ст. 12.8 КоАП излагается в редакции, согласно которой устанавливается запрет на употребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Предусматривается, что установленная ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП административная ответственность наступает в случае установленного факта алкогольное опьянение, который определяется наличием абсолютногоэтилового спирта в концентрации 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамм на 1 л крови, либо в случае наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ.

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Ответственность по ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАПнаступает и в случае, когда по результатам медосвидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились вещества (группы веществ), входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ.

Стоит отметить, что в законопроекте ссылка на перечень есть, однако самого Перечня нет. Точнее он не утвержден.

Проект постановления правительства, утверждающего перечень ухудшающих внимание и реакцию человека веществ (групп веществ) в процессе разработки.

Хотя логично было бы, конечно, сделать наоборот. Прежде — утвердить перечень и только потом — внесение ответственности за неисполнение.

Но .. )))

Буду признательна за положительную оценку материала.

Спасибо!