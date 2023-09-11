Доверенность. Когда в доверенности необходимо прописывать отдельные полномочия

В каких случаях доверенность, без специального оговоренного полномочия, будет недействительна — в материале.

По общему правилу, закон допускает выдавать представителю генеральную доверенность без указания на конкретные полномочия.

Однако в некоторых случаях закон требует, чтобы в доверенности прямо были прописаны те или иные полномочия. В противном случае суд признает, что у представителя нет необходимых полномочий.

Судебная доверенность по правилам АПК

В доверенности, выданной для представления интересов доверителя в арбитражном суде, необходимо прямо поименовать, в частности, следующие полномочия:

Право на подписание иска и отзыва на него.

Право на подачу заявления о принятии обеспечительных мер.

Право на полный или частичный отказ от исковых требований, право на признание иска.

Право на изменение основания или предмета иска.

Право на заключение мирового соглашения.

На представление интересов в Банкротстве

Для участия в деле о банкротстве в доверенности необходимо указать, в частности, следующие полномочия представителя:

Полномочие на ведение дела о банкротстве.

Право на подписание и подачу заявления о признании должника банкротом.

Право на участие в голосовании по вопросу заключения мирового соглашения.

Доверенность в исполнительном производстве

В доверенности, выданной представителю стороной исполнительного производства, должны быть специально оговорены полномочия на совершение следующих действий: