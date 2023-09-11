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Право

Доверенность. Когда в доверенности необходимо прописывать отдельные полномочия

В каких случаях доверенность, без специального оговоренного полномочия, будет недействительна — в материале.
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Доверенность. Когда в доверенности необходимо прописывать отдельные полномочия

По общему правилу, закон допускает выдавать представителю генеральную доверенность без указания на конкретные полномочия.

Однако в некоторых случаях закон требует, чтобы в доверенности прямо были прописаны те или иные полномочия. В противном случае суд признает, что у представителя нет необходимых полномочий.

Судебная доверенность по правилам АПК

В доверенности, выданной для представления интересов доверителя в арбитражном суде, необходимо прямо поименовать, в частности, следующие полномочия:

  • Право на подписание иска и отзыва на него.

  • Право на подачу заявления о принятии обеспечительных мер.

  • Право на полный или частичный отказ от исковых требований, право на признание иска.

  • Право на изменение основания или предмета иска.

  • Право на заключение мирового соглашения.

На представление интересов в Банкротстве

Для участия в деле о банкротстве в доверенности необходимо указать, в частности, следующие полномочия представителя:

  • Полномочие на ведение дела о банкротстве.

  • Право на подписание и подачу заявления о признании должника банкротом.

  • Право на участие в голосовании по вопросу заключения мирового соглашения.

Доверенность в исполнительном производстве

В доверенности, выданной представителю стороной исполнительного производства, должны быть специально оговорены полномочия на совершение следующих действий:

  • Право на предъявление и отзыв исполнительного документа.

  • Право на обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава.

  • Право на получение присужденного имущества.

  • Право на заключение мирового соглашения.

  • Право на отказ от взыскания.

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Комментарии

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