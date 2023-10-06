Единственное ипотечное жилье можно будет сохранить даже при банкротстве. Новый законопроект

Банкротов защитят от потери единственного жилья. Такой законопроект принят Госдумой 10.10.2023 в первом пленарном чтении.

В своей практике мне часто приходится сталкиваться с банкротством, представляя интересы как должников, так и кредиторов.

И всегда банкротство — это чья-то трагедия, маленькая или большая. Но самое ужасное, что банкротство — всегда убытки. Колоссальные убытки.

У каждого они свои: кредиторам — невозможность вернуть долги, а Должнику- потеря компании, имущества и (если говорить о личном банкротстве: физические лица), это еще и все свое имущество. И в 90% случаев даже самый хороший расклад дела не возвращает стороны в исходное положение((

Сейчас в очередной раз предпринимается попытка соблюсти интересы всех сторон: кредиторов и должника.

Документ вносит изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Цель — создание дополнительной защиты имущественных и жилищных прав граждан, которые попадут под процедуру личного банкротства. Как правило, в ситуации , когда в ходе процедуры банкротства продается ипотечная квартира, — то не выигрывает никто.

Потому что продается она с торгов за копейки и страдает не только гражданин, но банки. Часто полученной суммы может не хватить даже для погашения той задолженности (кредита), который человек брал у банка, предоставившего ипотеку.

В некоторых случаях страдает и государство, когда, например, гражданин вкладывал в покупку квартиры материнский капитал или использовал военную ипотеку.

Теперь, согласно законопроекту, у арбитражного суда появится возможность утверждать отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов между должником и кредитором, требования которого обеспечены жильем, если оно является единственным.

То есть такое жилое помещение не будет выставлено на торги, а должник будет выплачивать сумму ипотечного кредита в полном размере по согласованному с кредитором графику. При этом на другое имущество россиянина это соглашение распространяться не будет.

Ко второму чтению законопроект планируют доработать, чтобы не допустить ухудшения положения кредиторов первой и второй очереди, а также финансового управляющего.

Если у вас есть такие проблемы или перспектива банкротства — обращайтесь!