В рекламе кредитов банки должны будут указывать их полную стоимость. С 23 октября меняются правила

Банки и микрофинансовые организации с 23 октября будут обязаны указывать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку по кредиту.

С 23.10.2023 меняются правила о рекламе кредитов и займов для физлиц

Если в рекламе услуг, которые связаны с потребительским кредитом или займом, есть процентные ставки, в нее нужно будет включить и диапазоны значений полной стоимости этого финпродукта. О диапазонах надо сообщать до того, как будут названы ставки. Размер шрифта — не менее того, которым указаны последние.

ФАС среди прочего пояснила: диапазоны следует размещать выше и (или) левее, чем ставки.

Сейчас, если в такой рекламе есть хотя бы одно условие, которое влияет на цену потребкредита или займа, следует отражать и остальные параметры полной стоимости. За нарушение правила должностному лицу кредитной организации грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а ей самой – от 300 тыс. до 800 тыс. руб.

Федеральный закон от 24.07.2023 № 359-ФЗ.

Письмо ФАС России от 17.10.2023 № КТ/85530/23

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