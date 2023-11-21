Удивительное рядом. Кот — иждивенец, как смягчающее обстоятельство для преступника

Впервые в истории России кот стал смягчающим обстоятельством для преступника в суде.

Впервые домашний кот стал одним из смягчающих обстоятельств в суде. Уголовнику из Кемерова дали условный срок из-за котика, оставшегося дома. Мужчина обвинялся в хранении оружия и хулиганстве.

48-летнего Сергея обвиняли в хранении оружия, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Ранее Сергей привлекался к ответственности за разбой и найденный у него героин.

На днях состоялся суд, на котором Сергея признали виновным.

Однако судья перечислил несколько смягчающих обстоятельств. Среди них: отсутствие учёта в наркодиспансере, слабое здоровье, семья и кот, который ждет дома.