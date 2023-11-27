Нести тяжко и бросить нельзя. Когда можно отказаться, изменить условия договора

Что такое существенное изменение обстоятельств и последствия их наступления.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны со стройкой. Защищаю интересы строителей в судах. И часто случается (особенно в последние пару лет) когда и «бросить нельзя и нести невозможно».

Катаклизмы в экономике отражаются в первую очередь на коммерсантах, к которым безусловно, мои клиенты относятся. Меняются внешние условия, а условия внутренние (не совсем применимо, но речь о договоре/его условиях) согласованы, подписаны и договор до полного исполнения должен соблюдаться сторонами.

Однако, бывают случаи когда отказаться от договора все можно.

✔Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (ст. 451 ГК).

Существенное изменение обстоятельств является основанием для изменения или расторжения договора.

Договор может быть изменен или расторгнут судом при наличии следующих условий:

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые сторона договора не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась; Из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Изменение договора судом возможно только в исключительных случаях:

если противоречит общественным интересам; повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

В других случаях суд может расторгнуть договор, а так же по требованию любой из сторон определить последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов.

Если возникает спорная ситуация -то лучше и правильнее обратиться к юристу. Он подскажет возможные варианты и пути разрешения ситуации.

Выигрываю коммерческие и строительные споры. Обращайтесь! Буду рада помочь)