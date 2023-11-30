Взыскиваем без проблем! Судебный приказ — наше ВСЕ!

Добрый день!
Меня зовут Людмила, я практикующий юрист с многолетней практикой и большим положительным судебных опытом. Защищаю интересы юридических и физических лиц в судах. Конечно, основная часть (90%) споров — это сложные дела и большие суммы. Однако, случается и (особенно в последние пару лет) когда возможно не идти по пути искового производства, тем самым экономя средства заказчика (и я это сразу говорю), а пойти более упрощенным путем- приказное производство. Так что же это? И когда возможно?
Судебный приказ — это специальный судебный акт, который принимает единолично судья на основе заявления о взыскании средств, обязательных платежей, санкций или об истребовании движимого имущества от должника (ст. 121 ГПК, ст. 229.1 АПК). Он одновременно считается и исполнительным документом.
Необходимые условия/ основания для вынесения
цена заявленных требований не выше 500 тыс. рублей;
требование основано на заключенном сторонами письменном договоре и имеются документы, подтверждающие обоснованность таких требований, в том числе устанавливающие денежные обязательства (п. 1 ст. 229.2 АПК, ч. 1 ст. 121, ст. 122 ГПК) (пример: с физика — задолженность по коммунальным платежам, а с компании — недоимки по налогам (п. 3 ст. 229.2 АПК, абз. 10 ст. 122 ГПК);
требования должны быть бесспорными. Если же сторона изначально не признает задолженность, такой спор решается только в исковом производстве.
Приказное производство не применяется, если заявитель требует:
пересчитать сумму на дату выдачи приказа или дату фактического исполнения обязательства. (например — неустойка, п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 62);
досрочно перечислить арендную плату на основании пункта 5 статьи 614 ГК при существенном нарушении арендатором сроков внесения такой платы.
Рассматривая подобные дела, суд должен установить существенность нарушения срока, что подтверждает наличие спора о праве.
Что делать?
Для получения судебного приказа заинтересованной стороне нужно написать в суд заявление. Подача такого документа облагается госпошлиной. Сумма, которую нужно заплатить, равна половине размера госпошлины, установленной для подачи иска имущественного характера (пп. 4.1 п. 1 ст. 333.21 НК). В арбитражном процессе судебный приказ примут не позже 10 дней, а в гражданском — 5 дней после того, как заявление попадет в орган правосудия.
При этом ни взыскателя, ни должника в суд не вызывают и судебное разбирательство не проводят (ч. 2 ст. 229.5 АПК, ч. 1, 2 ст. 126 ГПК).
Но, как бы ни было, при возникновении спорной ситуации лучше и правильнее обратиться к юристу. Он подскажет возможные варианты и пути разрешения ситуации.
Выигрываю коммерческие и строительные споры. Обращайтесь! Буду рада помочь)
Комментарии