Взыскиваем без проблем! Судебный приказ — наше ВСЕ!

Ряд судебных дел могут быть разрешены по упрощенным правилам. Это предполагает вынесение судьей судебного приказа. Что представляет этот этот документ, основания и условия для подачи такого заявления в материале.

Добрый день!

Меня зовут Людмила, я практикующий юрист с многолетней практикой и большим положительным судебных опытом. Защищаю интересы юридических и физических лиц в судах. Конечно, основная часть (90%) споров — это сложные дела и большие суммы. Однако, случается и (особенно в последние пару лет) когда возможно не идти по пути искового производства, тем самым экономя средства заказчика (и я это сразу говорю), а пойти более упрощенным путем- приказное производство. Так что же это? И когда возможно?

Судебный приказ — это специальный судебный акт, который принимает единолично судья на основе заявления о взыскании средств, обязательных платежей, санкций или об истребовании движимого имущества от должника (ст. 121 ГПК, ст. 229.1 АПК). Он одновременно считается и исполнительным документом.

Необходимые условия/ основания для вынесения

Приказное производство не применяется, если заявитель требует:

пересчитать сумму на дату выдачи приказа или дату фактического исполнения обязательства. (например — неустойка, п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 62);

досрочно перечислить арендную плату на основании пункта 5 статьи 614 ГК при существенном нарушении арендатором сроков внесения такой платы.

Рассматривая подобные дела, суд должен установить существенность нарушения срока, что подтверждает наличие спора о праве.

Что делать?

Для получения судебного приказа заинтересованной стороне нужно написать в суд заявление. Подача такого документа облагается госпошлиной. Сумма, которую нужно заплатить, равна половине размера госпошлины, установленной для подачи иска имущественного характера (пп. 4.1 п. 1 ст. 333.21 НК). В арбитражном процессе судебный приказ примут не позже 10 дней, а в гражданском — 5 дней после того, как заявление попадет в орган правосудия.

При этом ни взыскателя, ни должника в суд не вызывают и судебное разбирательство не проводят (ч. 2 ст. 229.5 АПК, ч. 1, 2 ст. 126 ГПК).

Но, как бы ни было, при возникновении спорной ситуации лучше и правильнее обратиться к юристу. Он подскажет возможные варианты и пути разрешения ситуации.

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