Новые инициативы Милонова. Штрафы за расторжение брака

По мнению Милонова, штрафы и исправительные работы остановят рост числа разводов. Так ли это?

Предлагают установить штрафы в размере 100 тыс. рублей за оформление расторжения брака. С такой инициативой выступил парламентарий В. Милонов.

Депутаты решили, что разводов в нашей стране становится все больше. Сдержать тенденцию могут помочь санкции.

Например, штраф или исправительные работы. Указанное выше предложение (штраф) законодатель озвучил в ходе обсуждения законопроекта о предоставлении молодым мужу и жене единовременной 10-тысячной выплаты.

Однако, эта инициатива (выплат) поддержки не нашла ни у кабмина, ни у профильного думского комитета. Главная причина — увеличится нагрузка на госбюджет. При этом гарантий роста количества заключений брака от такой меры нет.

Так вот. Штрафам — да! Помощи — нет!