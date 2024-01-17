За расторжение брака предложили штрафовать на 100 тысяч рублей

По мнению депутата Милонова, штрафы и исправительные работы остановят рост числа разводов. От единовременной выплаты молодоженам в 10 тысяч рублей власти откажутся.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести ответственность за расторжение брака. Это будет штраф в размере 100 тыс. рублей или исправительные работы, пишет «Парламентская газета».

Предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы, — сказал Виталий Милонов.

Также он обратил внимание на то, что сейчас в стране растет количество разводов и штрафы помогут остановить эту тенденцию.

В октябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате 10 тыс. рублей молодоженам до 35 лет, которые впервые вступили в брак.

Эта идея получила отрицательный отзыв правительства и Совета Федерации.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что для молодоженов нужны комплексные меры поддержки. Одной выплаты в 10 тыс. рублей недостаточно.