За расторжение брака предложили штрафовать на 100 тысяч рублей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести ответственность за расторжение брака. Это будет штраф в размере 100 тыс. рублей или исправительные работы, пишет «Парламентская газета».
Предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы, — сказал Виталий Милонов.
Также он обратил внимание на то, что сейчас в стране растет количество разводов и штрафы помогут остановить эту тенденцию.
В октябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате 10 тыс. рублей молодоженам до 35 лет, которые впервые вступили в брак.
Эта идея получила отрицательный отзыв правительства и Совета Федерации.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что для молодоженов нужны комплексные меры поддержки. Одной выплаты в 10 тыс. рублей недостаточно.
Комментарии4
милонова надо лечить. принудительно. он - псих
Ему важно упоминание его личности в прессе и соцсетях. Вот он и хайпует: чем более дикая идея, тем прикольнее.
Смысла в его деятельности и словах нет. Хотя они разрушает умы
Мне такое бы не пришло в голову. Вам, надеюсь, тоже. И это не хайп, а его полностью сгнивший мозг
ну, конечно, давайте сделаем несчастных людей еще более несчастными и еще бедными