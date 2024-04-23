По новым правилам назойливых рекламораспространителей накажут штрафом до одного миллиона рублей. Подробнее о нововведениях изложено в статье.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны с защитой в судах интересов юридических и физических лиц.

17.04.2024 года вступил в силу Федеральный закон, которым приняты изменения в КоАП, немного об этом.

Согласно статистическим данным ВЦИОМ, количество людей, получавших спам-звонки за последние два года, возросло на 10 процентных пунктов (с 57 до 67 процентов).

В целях ужесточения мер ответственности за назойливую рекламу закрепили самостоятельный штраф за рекламу по сетям электросвязи (прим. любая передача или прием сигналов по различным электромагнитным системам, в том числе по телефону). Они могут быть переданы в виде звуков или сообщений (письменный текст, изображения, голосовая информация) (п.35 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»).

Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 14.3) установлена ответственность за нарушение законодательства о рекламе - наложение административного штрафа в размерах:

🛑Было:

2 до 2 500 руб. — на граждан;

от 4 до 20 тыс. руб . — должностных лиц;

от 100 до 500 тыс. руб. — юридических лиц.

🛑Стало

10 до 20 тыс. руб. — на граждан

20 до 100 тыс. руб. — должностных лиц;

300 тыс. до 1 млн руб. — юридических лиц.

Согласно главе 2 закона о рекламе, распространение рекламы посредством телефона требует получения предварительного согласия на это действие со стороны адресата информации.

Согласие гражданина на получение рекламных сообщений считается выданным, если оно:

🚩недвусмысленно выражено в любой форме (устно или письменно); 🚩 получателя можно идентифицировать; 🚩рекламораспространитель конкретно определен.

Им может быть организация или индивидуальный предприниматель, непосредственно занимающийся рассылкой объявлений или оператор связи.

Здесь действует презумпция виновности распространителя. Реклама всегда считается распространенной без согласия, если рекламодатель не докажет, что согласие абонента было получено. Бремя доказывания получения предварительного согласия лежит на рекламораспространителе и является его риском.

Реальный кейс

Управление Федеральной антимонопольной службы опубликовало на своем сайте информацию о привлечении к административной ответственности ПАО «Мегафон». К регулятору обратился заявителей с жалобой на получение рекламы «Питомник растений на севере СПБ! Каталог…».

УФАС провело проверку и установило, что сообщение направлено без согласия абонента. Кроме того, заявитель ранее обращался в контактный центр «Мегафона» с требованием не направлять ему рекламную рассылку, но его просьбу проигнорировали. Ведомство признало рекламу ненадлежащей.

Компанию оштрафовали на 500 000 руб. по ч.1 ст.14.3 КоАП за нарушение рекламного законодательства. Это максимальное наказание по данной статье (в применяемой редакции).

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!