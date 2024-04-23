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Людмила Решетникова
Законопроекты

Судебным приставам позволят применять спецсредства и оружие

Кабмин поддержал законопроект о праве всех судебных приставов применять оружие.
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Правительство поддержало Минюст в инициативе о наделении судебных приставов правом применять спецсредства и оружие (распоряжение ТАСС ). Речь обо всех служащих в органах принудительного исполнения, в то время как сейчас применять силу могут только приставы в судах.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны с защитой в судах интересов юридических и физических лиц.

Итак,

наделенные новыми полномочиями сотрудники должны будут:

  • готовиться специальным образом;

  • ежегодно проверяться на пригодность ;

  • предупредить о намерении выстрелить или применить силу иначе, после чего дать время на выполнение требований, если время на это есть;

  • применять силу с учетом рисков и угроз безопасности;

  • оказывать первую помощь получившим повреждение гражданам и вызвать скорую.

Спецсредствами являются наручники, дубинки, газовые баллончики и электрошокеры.

  • Но применять можно будет только в «особых случаях» а именно:

  • пресечение преступлений и правонарушений ;

  • задержание лиц, если словами это сделать не получается;

  • задержание преступника, покушающегося на жизнь, здоровье или имущество;

  • принудительное доставление лица в суд или МВД;

  • препровождение иностранцев, которые могут сбежать, опасаясь выдворения.

    Огнестрельное оружие разрешат применять:

  • защищая кого-либо от насильственных действий;

  • пресекая побег из-под стражи, попыток организации такового или завладения оружием;

  • отражая нападение групп лиц на суд и здания с сослуживцами;

  • для задержания скрывающегося преступника, совершившего тяжкое преступление.

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!

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