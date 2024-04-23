Судебным приставам позволят применять спецсредства и оружие

Кабмин поддержал законопроект о праве всех судебных приставов применять оружие.

Правительство поддержало Минюст в инициативе о наделении судебных приставов правом применять спецсредства и оружие (распоряжение ТАСС ). Речь обо всех служащих в органах принудительного исполнения, в то время как сейчас применять силу могут только приставы в судах.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны с защитой в судах интересов юридических и физических лиц.

Итак, наделенные новыми полномочиями сотрудники должны будут:

готовиться специальным образом;

ежегодно проверяться на пригодность ;

предупредить о намерении выстрелить или применить силу иначе, после чего дать время на выполнение требований, если время на это есть;

применять силу с учетом рисков и угроз безопасности;

оказывать первую помощь получившим повреждение гражданам и вызвать скорую.

Спецсредствами являются наручники, дубинки, газовые баллончики и электрошокеры.

Но применять можно будет только в «особых случаях» а именно:

пресечение преступлений и правонарушений ;

задержание лиц, если словами это сделать не получается;

задержание преступника, покушающегося на жизнь, здоровье или имущество;

принудительное доставление лица в суд или МВД;

препровождение иностранцев, которые могут сбежать, опасаясь выдворения. Огнестрельное оружие разрешат применять:

защищая кого-либо от насильственных действий;

пресекая побег из-под стражи, попыток организации такового или завладения оружием;

отражая нападение групп лиц на суд и здания с сослуживцами;

для задержания скрывающегося преступника, совершившего тяжкое преступление.

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!