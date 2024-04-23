Судебным приставам позволят применять спецсредства и оружие

Правительство поддержало Минюст в инициативе о наделении судебных приставов правом применять спецсредства и оружие (распоряжение ТАСС ). Речь обо всех служащих в органах принудительного исполнения, в то время как сейчас применять силу могут только приставы в судах.
Здравствуйте!
Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны с защитой в судах интересов юридических и физических лиц.
Итак,
наделенные новыми полномочиями сотрудники должны будут:
готовиться специальным образом;
ежегодно проверяться на пригодность ;
предупредить о намерении выстрелить или применить силу иначе, после чего дать время на выполнение требований, если время на это есть;
применять силу с учетом рисков и угроз безопасности;
оказывать первую помощь получившим повреждение гражданам и вызвать скорую.
Спецсредствами являются наручники, дубинки, газовые баллончики и электрошокеры.
Но применять можно будет только в «особых случаях» а именно:
пресечение преступлений и правонарушений ;
задержание лиц, если словами это сделать не получается;
задержание преступника, покушающегося на жизнь, здоровье или имущество;
принудительное доставление лица в суд или МВД;
препровождение иностранцев, которые могут сбежать, опасаясь выдворения.
Огнестрельное оружие разрешат применять:
защищая кого-либо от насильственных действий;
пресекая побег из-под стражи, попыток организации такового или завладения оружием;
отражая нападение групп лиц на суд и здания с сослуживцами;
для задержания скрывающегося преступника, совершившего тяжкое преступление.
Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!
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