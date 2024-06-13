Какие штрафы ГИБДД можно оплачивать со скидкой в 2024 году. Часть 1

В материале немного расскажу о том, какие штрафы можно оплатить со скидкой 50%.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

В материале немного расскажу, какие штрафы мы можем оплатить со скидками и когда нужно произвести оплату, чтобы скидка сохранилась.

Итак, в 2024 году оплатить со скидкой 50 процентов можно штрафы: ГИБДД, за исключением определенных нарушений (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП);

за отдельные нарушения в бизнесе (ч. 1.3-1—1.3-3 ст. 32.2 КоАП).

Обращаю внимание, что если исполнение постановления об административном штрафе было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, скидка действовать не будет- штраф придется оплатить в полном размере.

Штрафы ГИБДД

Со скидкой 50 % можно оплатить, например:

за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.1);

управление автомобилем с нечитаемыми номерами, езду без номеров, а также за установку заведомо подложных номеров (ст. 12.2);

езду без регистрационных документов на авто, полиса ОСАГО, водительских прав, других предусмотренных законом документов, а также за передачу управления лицу, не имеющему при себе водительских прав (ст. 12.3);

управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид» (ч. 4.1 ст. 12.5);

нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов (ст. 12.6);

пользование водителем телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук (ст. 12.36.1) и так далее.

Сроки такой оплаты

По общему правилу штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Чтобы получить скидку — оплатить нужно не позднее 20 дней со дня вынесения постановления (ч. 1.3—1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Течение срока начинается на следующий день после дня вынесения постановления и заканчивается в последний день установленного срока. Если последний день выпадает на нерабочий день, то он переносится на первый следующий за ним рабочий день (ч. 1, 3 ст. 4.8 КоАП РФ).

Какие штрафы невозможно оплатить со скидками

Штрафы за парковку.

Штрафы за неоплаченную парковку устанавливаются региональными нормативными актами. Например, в Москве он равен 5 тыс. рублям (ч. 2 ст. 8.14 КоАП города Москвы). На такие штрафы скидка не действует.

Аналогичные правила применяются к штрафам за безбилетный проезд в городском общественном транспорте. Они устанавливаются региональными актами, и скидка в отношении них не действует.

С 1 апреля 2024 года ФЗ от 25.12.2023 № 669-ФЗ в порядке ужесточения ответственности за некоторые нарушения при перевозке детей автобусами, отменена 50%-ная скидка при быстрой оплате штрафа.

управление ТС водителем, лишенным права управления транспортными средствами, а также повторное совершение данного административного правонарушения;

управление ТС в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения;

нарушение правил движения через железнодорожные пути;

нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, например, в отношении автобуса, либо водителя, либо в части необходимых документов, либо к перевозке детей в ночное время (Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527);

нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего;

невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

невыполнение требования о запрете водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Также скидки не действуют на штрафы, наложенные за повторное совершение следующих правонарушений:

управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;

превышение скорости на величину более 40 км/ч;

проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика;

выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления в нарушение ПДД (за исключением случаев объезда препятствия);

движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Во второй части статьи расскажу про штрафы для бизнеса, которые можно оплатить со скидкой.

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!

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