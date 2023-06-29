Как оформить подарок, полученный в браке, чтобы после развода его не пришлось делить

При разводе не делятся подарки, наследство и то, что было получено до брака (ст. 36 СК РФ).

Мы все хотим жить долго и счастливо, но Жизнь вносит свои коррективы)) и то, что казалось вечным и «..до гроба» оказывается временным ) и люди, казавшиеся родными и близкими, становятся врагами. Но мы же во всем видим только хорошее , не так ли?))

Итак, как же обезопасить себя в случае, если «друг оказался вдруг..».

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Если вам родственники дарят деньги или имущество, нужно сразу правильно оформить документы, чтобы потом не делить подарки как совместно нажитое имущество.

💔Брачный договор

В договоре указывают, что и кому принадлежит и кто что получит после развода. Это касается и имущества и долгов.

💔Договор дарения

Если мама дарит миллион на покупку квартиры, не поленитесь, скачайте в интернете договор дарения, заполните и подпишите в двух экземплярах. В данном примере, это простое действие поможет сохранить миллион, а учитывая судебные расходы и нервы - даже больше.

Однако, следует иметь в виду, что Договор должен быть подписан своевременно, тогда, когда дарение происходит, а не спустя 10 лет перед разводом. Если в суде возникнут сомнения, что договор подлинный, то проведут экспертизу и подлог будет выявлен.

💔Расписка с супруга

Если делаете в браке крупную покупку на подаренные деньги, попросите написать супруга расписку, что он знает, что данные деньги ваши, каким образом получены и что данное имущество разделу не подлежит.

Однако, расписка сработает только если будут дополнительные доказательства, что деньги действительно получены не в браке. Например, договор дарения.

Итоги: необходимо сделать так, чтобы по движению денег (чекам, выпискам из банка, договорам и т.д.) можно было отследить, что это именно ваши личные деньги.

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!)