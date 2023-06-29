Как взыскать стоимость дополнительных работ

Пятница, дорогие читатели!) хочется расслабиться, но и не забывать о работе!)) потому немного шутливо о серьёзном: какие документы помогут взыскать стоимость дополнительных работ.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Большая часть споров из договоров, в частности из договоров подряда (одни из самых сложных споров с точки зрения защиты интересов подрядчика).

💥Как же исполнителю (читай-подрядчику) получить деньги за все, что сделано.

Вспомните, милые читатели, как часто недостатки в документации становятся печальной судьбой для заблудших исполнителей. Взыскание стоимости дополнительных работ — дело не простое, но необходимое, как воздух для живущего.

Здесь, на этом тернистом пути, следует лишь одно: хранить все доказательства, словно ожерелье из драгоценных камней. Акты выполненных работ, переписка, договоренности — всё должно быть при вас, точно как у Достоевского записки его героев.

Процесс станет собеседником, требующим терпения. Обращение в суд — неминуемое, но открывающее новые горизонты. И кто знает, возможно, за роковыми событиями кроется свет надежды.

А я помогу вам в его реализации)) Обращайтесь!