Принят закон о новых штрафах для работодателей

В материале о новых штрафах за невыполнение обязанностей при трудоустройстве лиц с инвалидностью.

• Штрафы не применяются за отказ в трудоустройстве инвалида в рамках квоты

• Штрафы не применяются, если наниматель не обязан выполнять квоту

• Штраф от 25 до 30 тыс. рублей для уполномоченных лиц

• Штраф от 50 до 100 тыс. рублей для компаний

• Штраф от 30 до 50 тыс. рублей для ИП

• Штраф от 5 до 10 тыс. рублей для уполномоченных лиц

• Поправки увеличивают размер штрафа за невыполнение обязанностей при трудоустройстве лиц с инвалидностью

• Принят депутатский проект закона с поправками к КоАП РФ

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

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