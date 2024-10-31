Людмила Решетникова
Штрафы за трудовые нарушения

Принят закон о новых штрафах для работодателей

В материале о новых штрафах за невыполнение обязанностей при трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Принят закон о новых штрафах для работодателей
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Изменения в КоАП РФ

  • • Принят депутатский проект закона с поправками к КоАП РФ  

  • • Поправки увеличивают размер штрафа за невыполнение обязанностей при трудоустройстве лиц с инвалидностью  

  • Текущая редакция статьи

    • • Штраф от 5 до 10 тыс. рублей для уполномоченных лиц  

    • • Штраф от 30 до 50 тыс. рублей для ИП  

    • • Штраф от 50 до 100 тыс. рублей для компаний  

  • Новая редакция статьи

    • • Штраф от 25 до 30 тыс. рублей для уполномоченных лиц  

  • Исключения

    • • Штрафы не применяются, если наниматель не обязан выполнять квоту  

    • • Штрафы не применяются за отказ в трудоустройстве инвалида в рамках квоты

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