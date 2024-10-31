Принят закон о новых штрафах для работодателей

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.
Изменения в КоАП РФ
• Принят депутатский проект закона с поправками к КоАП РФ
• Поправки увеличивают размер штрафа за невыполнение обязанностей при трудоустройстве лиц с инвалидностью
Текущая редакция статьи
• Штраф от 5 до 10 тыс. рублей для уполномоченных лиц
• Штраф от 30 до 50 тыс. рублей для ИП
• Штраф от 50 до 100 тыс. рублей для компаний
Новая редакция статьи
• Штраф от 25 до 30 тыс. рублей для уполномоченных лиц
Исключения
• Штрафы не применяются, если наниматель не обязан выполнять квоту
• Штрафы не применяются за отказ в трудоустройстве инвалида в рамках квоты
Комментарии5
Людмила, расшифруйте пожалуйста: "Поправки увеличивают размер штрафа за невыполнение обязанностей при трудоустройстве лиц с инвалидностью", не очень понятно - какие обязанности
Тут речь идет, как я поняла о повышении штрафов за отказ в приеме инвалида на работу. Кстати, речь идет о штрафах, как для компаний, так и для ИП
может быть))) грамотный отказ. Про обязанности, почему интересуюсь.... у нас со скрипом определяемся с почетной обязанностью ведения ВУ
Все открещиваются?))
Добрый день, Татьяна! Речь о выделении рабочих мест для трудоустройства инвалидов (5.42 КоАП РФ).
ссылка на законопроект https://sozd.duma.gov.ru/bill/537160-8