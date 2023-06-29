До 60 миллионов штрафа придется заплатить за использование поддельных документов

За подделывание, использование и сбыт документов для незаконной миграции будут накладывать штрафы на десятки млн. рублей.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе в делах о банкротстве.

Парламентарии приняли проект закона закона о штрафах за незаконную миграцию (подделывание, использование и сбыт документов для незаконной миграции), теперь все это грозит штрафами на десятки млн рублей

Что ждет? Пресс-служба ГД сообщает, что штраф для компаний составит от 5 до 10 млн рублей за первое нарушение

от 10 до 60 млн рублей - повторное нарушение, с конфискацией орудия совершения нарушения.

Также до 80 тысяч рублей увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей.

Как отмечается, самое распространенное нарушение в миграционной сфере- подделка уведомлений о прибытии иностранца.