Просим о снижении госпошлины при обращении в суды. Как и что писать?

Существенное повышение госпошлины для многих стало препятствием для обращения в суды. Но истец вправе обратиться в суд с заявлением о снижении или рассрочке оплаты пошлины. В материале немного о том Когда? Как? и Что ? пишем в таком ходатайстве.

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах. Основная специализация — отношения из договоров подряда и исполнение госконтрактов.

Как известно, с 09.09.2024 вступили изменения в Налоговый кодекс, которыми значительно увеличили платежи, которые нужно вносить при подаче в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Новшества вступили в силу 8 сентября. Однако их применяют к делам, возбужденным по заявлениям и жалобам, которые направляют с 09 сентября.

Иногда, они составляют значительную сумму (если в иске заявлено несколько требований или велика сумма иска). Однако, можно попробовать отсрочить ее оплату или снизить размер. Порядок и основания такого отсрочки /рассрочки рассмотрел Верховный Суд Российской Федерации в Обзор судебной практики № 2, 3 (2024) (утв. Президиумом ВС РФ 27.11.2024).

🎯Небольшой спойлер. К сожалению, не слишком утешительный: суды нечасто принимают решение об удовлетворении таких ходатайств. Потому его нужно оооочень хорошо обосновать и документально подтвердить. Исключив любую возможность отказа по основаниям необоснованности.

Итак, что делаем?

1. Подаем ходатайство.

Принимая решение, суд исходит из доказанной невозможности оплатить пошлину в установленном размере. Следовательно, в ходатайстве должно быть приведено мотивированное обоснование с приложением документов с актуальными сведениями, свидетельствующих о том, что имущественное положение заявителя не позволяет уплатить госпошлину в установленном размере.

Когда? - при обращении в суд с иском. И только тогда.

2. Чем подтверждаем.

🚩 подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов заявителя в кредитных организациях;

🚩подтвержденные указанными кредитными организациями данные об отсутствии на соответствующих счетах средств в размере, необходимом для уплаты госпошлины. Сюда же – общая сумма задолженности владельца счета по исполнительным листам ( при наличии);

🚩также подтвержденные данные о ежемесячном обороте средств по соответствующим счетам за три месяца, предшествующие подаче ходатайства;

🚩при наличии у заявителя счета цифрового рубля - аналогичные сведения по остатку средств и оборота по указанному счету;

🚩подтвержденные сведения о заработной плате, пенсии и об иных доходах заявителя - физического лица.

Дополнительно можно представить информацию о доходах, обороте средств и финансовых результатах за отчетный период, предшествующий обращению в суд –для подтверждения убыточности деятельности (юрлица и ИП).

Для граждан: сведения о составе семьи, наличии иждивенцев и доходах совместно проживающих членов семьи с расчетом средней суммы на каждого.

Вывод: если вы столкнулись с финансовыми трудностями, не забудьте подготовить все необходимые документы для подачи ходатайства о рассрочке или освобождении от уплаты госпошлины. Это может стать важным шагом на пути к защите ваших прав.