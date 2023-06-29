Миллионные штрафы будут грозить за создание препятствий контроллерам

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 736449-8 об увеличении штрафов за воспрепятствование должностным лицам контролирующих органов в проведении проверок.

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах. Основная специализация — отношения из договоров подряда и исполнение госконтрактов.

Разработан законопроект, которым хотят утвердить кратное повышение штрафов за воспрепятствование проверкам. Речь о корректировке положений части 2 статьи 19.4.1 КоАП. По мнению инициаторов изменений, сейчас бизнесу в ряде случаев выгоднее вообще не допустить начала контрольных мероприятий и получить небольшой штраф (до 50 тыс. рублей), нежели понести полную ответственность по результатам проверки.

В итоге штраф может составить 💥от 250 до 500 тыс. рублей для организаций и от 10 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц.

За повторное нарушение 💥служащие заплатят от 20 до 50 тыс. рублей, а компании — от 500 тыс. до 1 млн рублей.