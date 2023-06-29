Сокращение графика работы россиян не за горами

Уменьшение 40-часового недельного рабочего времени до 36 часов в будущем возможно, сообщила «Ленте.ру» депутат С. Бессараб.

Проект закона уже есть. По словам депутата, новый порядок не коснется рабочих разных производств, так как это повлечет рост издержек и подорожание в конечном итоге себестоимости продукции. Однако подобный график будет удобен офисным специалистам, работникам торговли и сферы услуг.

Как показывает европейский опыт, при укороченной трудовой неделе сотрудники более сконцентрированы, оперативнее решают производственные задачи. Соответственно, производительность труда существенно увеличивается.

Такие изменения мы ждем и принимаем )))