Новое в мерах социальной поддержки семей с детьми

В частности, планируется учитывать в составе семьи детей, обучающихся по адаптивным общеобразовательным программам в специализированных школах-интернатах на полном гособеспечении. Это расширит возможности получения, например, социального контракта, а с 2026 года – семейной выплаты. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения.

➡️ В результате предлагаемых изменений в состав семьи будут включаться дети, обучающиеся по адаптивным общеобразовательным программам в специализированных школах-интернатах на полном государственном обеспечении.

➡️ Речь о ребятах с нарушениями зрения, слуха, ограниченной подвижностью или другими заболеваниями. Для организации обучения таких детей требуется создавать особые условия, привлекать подготовленных педагогов и дефектологов. Как правило в регионе может быть только одна специализированная школа, работающая с этой категорией детей. Поэтому ребята живут и учатся по принципу пятидневки, возвращаясь на выходные, праздники и каникулы в семью.

➡️ По законодательству образовательные услуги детям с инвалидностью, предоставляются бесплатно. Поэтому расходы на обучение и проживание в школах-интернатах берет на себя государство. Сейчас такого ребенка не включают в состав семьи, и расчет среднедушевого дохода производится без его учета. В ряде случаев это приводит к превышению уровня среднедушевого дохода, допустимого при заключении социального контракта и предоставлении других мер социальной поддержки.

Изменение подхода позволит сделать соцпомощь доступнее для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. С 1 января 2025 года такой подход уже применяется при назначении единого пособия. А с 2026 года будет распространен и на семейную выплату работающим родителям двух и более детей.

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Информация Минтруда России от 14.03.2025