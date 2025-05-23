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Людмила Решетникова
Алименты

Минюст и ФССП предлагают ввести в 2025 году новые ограничения для злостных неплательщиков алиментов

Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выступили с инициативой ввести дополнительные ограничения для граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. Эти меры направлены на усиление ответственности и стимулирование к погашению задолженности.

Основные предлагаемые ограничения:

  1. Блокировка доступа к порталу «Госуслуги» – невозможность получения электронных услуг.

  2. Запрет на покупку недвижимости – ограничение регистрации сделок с жильем.

  3. Ограничение приобретения автомобилей – запрет на регистрацию ТС в ГИБДД.

  4. Блокировка регистрации ИП – невозможность вести предпринимательскую деятельность.

  5. Запрет на госслужбу – ограничение при трудоустройстве в государственные органы.

  6. Отказ в одобрении кредитов (кроме целевых займов на погашение алиментного долга).

  7. Ограничение на открытие банковских счетов.

  8. Запрет на покупку билетов повышенной комфортности (авиа- и ж/д перевозки бизнес- и первого класса).

  9. Приостановка выдачи некоторых документов (если они не связаны с жизненно важными потребностями).

Но уже с 25 мая начнет работу единый реестр злостных неплательщиков алиментов. В него планируется включить около 190 тыс. человек. Исключение из реестра возможно только после полного погашения долга или прекращения исполнительного производства.

Для эффективного применения новых ограничений требуется:

  • Автоматизированный обмен данными между ФНС, банками, ФССП и работодателями.

  • Создание цифровой платформы, где можно будет отслеживать статус выплат, размер задолженности и получать уведомления.

  • Стимулирование добросовестных плательщиков – например, через налоговые льготы.

Инициатива направлена на усиление контроля за выплатой алиментов и повышение ответственности должников. Однако для ее реализации потребуется доработка механизмов межведомственного взаимодействия.

Помогу в решении Ваших юридических вопросов!)

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

16 подписчиков 124 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Людмила Решетникова интересные меры, весьма своевременно. Нужно менять еще отношение работодателей, которые идут на уступки таким сотрудникам (с выплатой зарплаты вне ведомости). P.S. приходил как-то раз алиментщик с такой просьбой, отказали ему. Скоро уволился, да и мутный был, бегал по предприятиям

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