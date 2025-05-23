Минюст и ФССП предлагают ввести в 2025 году новые ограничения для злостных неплательщиков алиментов

Основные предлагаемые ограничения:
Блокировка доступа к порталу «Госуслуги» – невозможность получения электронных услуг.
Запрет на покупку недвижимости – ограничение регистрации сделок с жильем.
Ограничение приобретения автомобилей – запрет на регистрацию ТС в ГИБДД.
Блокировка регистрации ИП – невозможность вести предпринимательскую деятельность.
Запрет на госслужбу – ограничение при трудоустройстве в государственные органы.
Отказ в одобрении кредитов (кроме целевых займов на погашение алиментного долга).
Ограничение на открытие банковских счетов.
Запрет на покупку билетов повышенной комфортности (авиа- и ж/д перевозки бизнес- и первого класса).
Приостановка выдачи некоторых документов (если они не связаны с жизненно важными потребностями).
Но уже с 25 мая начнет работу единый реестр злостных неплательщиков алиментов. В него планируется включить около 190 тыс. человек. Исключение из реестра возможно только после полного погашения долга или прекращения исполнительного производства.
Для эффективного применения новых ограничений требуется:
Автоматизированный обмен данными между ФНС, банками, ФССП и работодателями.
Создание цифровой платформы, где можно будет отслеживать статус выплат, размер задолженности и получать уведомления.
Стимулирование добросовестных плательщиков – например, через налоговые льготы.
Инициатива направлена на усиление контроля за выплатой алиментов и повышение ответственности должников. Однако для ее реализации потребуется доработка механизмов межведомственного взаимодействия.
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Комментарии1
Людмила Решетникова интересные меры, весьма своевременно. Нужно менять еще отношение работодателей, которые идут на уступки таким сотрудникам (с выплатой зарплаты вне ведомости). P.S. приходил как-то раз алиментщик с такой просьбой, отказали ему. Скоро уволился, да и мутный был, бегал по предприятиям