Минюст и ФССП предлагают ввести в 2025 году новые ограничения для злостных неплательщиков алиментов

Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выступили с инициативой ввести дополнительные ограничения для граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. Эти меры направлены на усиление ответственности и стимулирование к погашению задолженности.

Основные предлагаемые ограничения:

Блокировка доступа к порталу «Госуслуги» – невозможность получения электронных услуг. Запрет на покупку недвижимости – ограничение регистрации сделок с жильем. Ограничение приобретения автомобилей – запрет на регистрацию ТС в ГИБДД. Блокировка регистрации ИП – невозможность вести предпринимательскую деятельность. Запрет на госслужбу – ограничение при трудоустройстве в государственные органы. Отказ в одобрении кредитов (кроме целевых займов на погашение алиментного долга). Ограничение на открытие банковских счетов. Запрет на покупку билетов повышенной комфортности (авиа- и ж/д перевозки бизнес- и первого класса). Приостановка выдачи некоторых документов (если они не связаны с жизненно важными потребностями).

Но уже с 25 мая начнет работу единый реестр злостных неплательщиков алиментов. В него планируется включить около 190 тыс. человек. Исключение из реестра возможно только после полного погашения долга или прекращения исполнительного производства.

Для эффективного применения новых ограничений требуется:

Автоматизированный обмен данными между ФНС, банками, ФССП и работодателями.

Создание цифровой платформы , где можно будет отслеживать статус выплат, размер задолженности и получать уведомления.

Стимулирование добросовестных плательщиков – например, через налоговые льготы.

Инициатива направлена на усиление контроля за выплатой алиментов и повышение ответственности должников. Однако для ее реализации потребуется доработка механизмов межведомственного взаимодействия.

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