Подписаться ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями «технических» компаний Регулятор советует применять к операциям по платежным картам «технических» компаний те же подходы, что ранее были введены для подозрительных операций физлиц.

Чтобы быстрее выявлять и пресекать операции с платежными картами и другими электронными средствами платежа подставных физлиц и «технических» компаний, ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями «технических» компаний: учитывать, есть ли у клиента контрагенты, которые ранее переводили деньги (в т.ч. электронные) в незаконных целях;

по результатам анализа транзакционного профиля рассматривать вопрос введения ограничений, например, на операции по внесению наличных средств на счета клиентов с признаками подставного физлица или «технической» компании.