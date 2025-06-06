ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями «технических» компаний
Чтобы быстрее выявлять и пресекать операции с платежными картами и другими электронными средствами платежа подставных физлиц и «технических» компаний, ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями «технических» компаний:
учитывать, есть ли у клиента контрагенты, которые ранее переводили деньги (в т.ч. электронные) в незаконных целях;
по результатам анализа транзакционного профиля рассматривать вопрос введения ограничений, например, на операции по внесению наличных средств на счета клиентов с признаками подставного физлица или «технической» компании.
Информации об авторе
Людмила Решетникова
Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию