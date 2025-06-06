ЦОК КПП ОСНО 02.06 Мобильный
Людмила Решетникова
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями «технических» компаний

Регулятор советует применять к операциям по платежным картам «технических» компаний те же подходы, что ранее были введены для подозрительных операций физлиц.

Чтобы быстрее выявлять и пресекать операции с платежными картами и другими электронными средствами платежа подставных физлиц и «технических» компаний, ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями «технических» компаний:

  • учитывать, есть ли у клиента контрагенты, которые ранее переводили деньги (в т.ч. электронные) в незаконных целях;

  • по результатам анализа транзакционного профиля рассматривать вопрос введения ограничений, например, на операции по внесению наличных средств на счета клиентов с признаками подставного физлица или «технической» компании.

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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