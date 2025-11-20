Риск-ориентированный подход при проверках: что это такое, и в каких случаях он может быть применен госорганом?

Вопрос про этот подход поступил на одном из вебинаров, которые наше бюро регулярно проводит. Мы решили подробно разобрать все, что может быть связано с ним: Какие категории риска существуют? Каковы критерии отнесения к категориям риска? Что является основой для повышения категории риска? Кто принимает решение об отнесении бизнеса к категории риска?

В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) может применяться риск-ориентированный подход.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности (п.2 ст.8.1 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) определяются положением о соответствующем виде контроля. Так, Положением о федеральном государственном экологическом контроле (надзоре), утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1096 (далее – Положение о ФГЭК). П.12 Положения о ФГЭК предусмотрено 6 категорий риска:

1) чрезвычайно высокий риск;

2) высокий риск;

3) значительный риск;

4) средний риск;

5) умеренный риск;

6) низкий риск.

Приложением к Положению о ФГЭК установлены критерии отнесения объектов ФГЭК к категориям риска:

1) к категории значительного риска:

объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающим значительное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения НДТ

объекты I категории опасности в соответствии с критериями отнесения объектов

2) к категории среднего риска – объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории опасности в соответствии с критериями

3) к категории умеренного риска:

объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории в соответствии с критериями

объекты, на которых осуществляется деятельность исключительно по транспортированию отходов производства и потребления

4) к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории в соответствии с критериями.

Категория риска может меняться (увеличиваться, со значительного на высокий, среднего на значительный и т.д.), если, например, объекты контроля:

1) размещены в:

границах ООПТ федерального значения

границах ЦЭЗ БПТ

границах водно-болотных угодий международного значения

водоохранных зонах отдельных водных объектов (указаны в Приложении)

Арктической зоне Российской Федерации

2) являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, для которых установлены квоты выбросов, согласно ФЗ от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ…»

Категории высокого, значительного, среднего, умеренного риска подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего риска соответственно при наличии одного из следующих решений, вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта к категории риска:

1) постановление о назначении административного наказания, за исключением наказания в виде предупреждения, юридическому лицу, его должностным лицам или ИП за совершение административного правонарушения, предусмотренного отдельными статьями, указанными в пп. «а» п.3 Приложения

2) обвинительный приговор, предусматривающий признание должностного лица юридического лица или ИП, осуществляющих деятельность с использованием объекта, виновным в совершении преступления, предусмотренного отдельными статьями, указанными в пп. «б» п.3 Приложения

3) решение о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности при осуществлении деятельности с использованием объекта государственного надзора.

После устранения в установленный срок выявленного нарушения обязательных требований, подтвержденного результатами контрольного (надзорного) мероприятия, объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии п.3 Приложения к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего риска, подлежат отнесению к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного риска соответственно.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется решением руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании сопоставления их характеристик с критериями.

Контролируемое лицо, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска (п.6 ст.24 ФЗ № 248).