Взыскание расходов на тушение лесного пожара с землепользователя

Неисполнение элементарных мер пожарной безопасности на землях, прилегающих к лесу, может обернуться для землепользователя многомиллионными убытками.

Нормативная основа

Обязанности лиц, использующих территории, прилегающие к лесам, установлены правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 (далее — Правила).

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14, вред, причинённый пожаром, возмещается по правилам статьи 1064 Гражданского кодекса РФ лицом, его причинившим. К возмещаемому вреду относятся, в том числе, расходы на тушение пожара как составная часть реального ущерба (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Ключевая особенность подобных споров — необходимость установить лицо, нарушившее Правила, и доказать причинно-следственную связь между нарушением и пожаром.

Типичные нарушения

Для землепользователей (п. 10 Правил):

— отсутствие очистки от сухой травы, валежника и иных горючих материалов в полосе не менее 10 метров от границы леса;

— отсутствие минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра.

Для владельцев линейных объектов (п. 45 Правил):

— несвоевременная рубка древесно-кустарниковой растительности под ЛЭП;

— неубранные порубочные остатки и валежник.

Само нарушение указанных требований рассматривается судами как противоправное бездействие, создающее условия для возникновения и распространения пожара.

Презумпция вины и бремя доказывания

В делах о возмещении расходов на тушение лесных пожаров действует презумпция вины причинителя вреда.

Пункт 12 Ппостановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 разъясняет: отсутствие вины должно быть доказано самим лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). Следовательно, истец доказывает факт нарушения и размер убытков, а ответчик — отсутствие своей вины и причинной связи.

Поэтому именно ответчик должен представить доказательства отсутствия его вины в пожаре.

Судебная практика

1. Неисполнение обязанности по очистке территории

Арендатор земельного участка ссылался на невозможность очистки территории из-за снежного покрова. Суд признал этот довод несостоятельным: доказательств объективной невозможности исполнения требований Правил не представлено. Акты обследования подтвердили отсутствие минерализованной полосы и наличие сухой травы — что послужило основанием для признания арендатора виновным.

(Определение СК по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 02.09.2025 по делу № 8Г-14166/2025 [88-14435/2025])

2. Нарушение при эксплуатации ЛЭП

С ответчика был взысканы расходы на тушение лесного пожара, т.к. он не предоставил доказательств должного содержания просек и принятия необходимых профилактических мер. Суд отклонил доводы ответчика о недоказанности источника возгорания, т.к. они не были подтверждены экспертным заключением. Владелец линии электропередачи не доказал принятия всех мер для исключения аварийной ситуации, связанной с падением дерева на провода.

(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.03.2023 № Ф02-463/23 по делу № А58-5097/2022)

Состав и расчёт возмещаемых расходов

Расходы на тушение лесного пожара определяются с учётом Письма Федерального агентства лесного хозяйства от 10.11.2009 № АС-05-54/7018. Они включают:

· оплату труда работников, участвовавших в тушении;

· начисленные страховые взносы;

· стоимость израсходованных материальных запасов (ГСМ, инструмент, питание);

· транспортные расходы;

· накладные расходы (в пределах разумного норматива, обычно 25 % от прямых затрат).

Суды поддерживают истцов при наличии документально подтверждённой экономической обоснованности расходов. Так, в деле № 8Г-14166/2025 суд исключил из состава расходов истца стоимость бензопилы, пришедшей в негодность во время тушения, указав на отсутствие прямой причинной связи между её поломкой и действиями ответчика (Определение СК по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 02.09.2025).

Выводы

Судебная практика подтверждает: даже если непосредственный виновник пожара не установлен, нарушение правил пожарной безопасности лицом, владеющим или пользующимся земельным участком, влечёт взыскание с него расходов на тушение лесного пожара, распространившегося с его территории.

Однако суд может снизить размер взыскиваемых убытков, если часть расходов не имеет прямой связи с действиями ответчика или завышена экономически.

Обеспечение мер пожарной безопасности — не только экологическая обязанность, но и правовая гарантия имущественной защищённости землепользователя.